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▲艾斯瑪於英國出生並長大，嫁給阿塞德後才移居敘利亞，持有雙重國籍。圖為她2002年和丈夫一起，與時任英國女王伊莉莎白二世會晤。（圖／美聯社／達志影像）

敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）本月在反抗武裝勢力進攻大馬士革後，已偕家帶眷出逃至俄羅斯，接受克里姆林宮庇護。近幾日有土耳其媒體踢爆，阿塞德的妻子艾斯瑪（Asma al-Assad）想要離婚並返回出生地英國，對此克宮發言人聲稱，事實與報導不符。根據《BBC》報導，近日有土國媒體宣稱，阿塞德家族在俄羅斯的生活受到嚴格限制，讓艾斯瑪大喊吃不消，已提出離婚，希望前往倫敦，惟英國外相先前曾表示，不會允許她返回英國，理由是她正遭受制裁。身為敘利亞前第一夫人，艾斯瑪1975年出生於英國一個敘利亞裔的家庭，父親是心臟病專家，母親則是退休的外交官，她自幼在倫敦西部的阿克頓地區長大，大學畢業後便投身銀行業。她與阿塞德的相識源於一次旅行，2000年，年僅25歲的她正式移居敘利亞，與當上總統的阿塞德結婚，2人育有3名子女，但她仍保有英國國籍。在擔任敘利亞第一夫人的24年裡，艾斯瑪一直是西方媒體好奇的話題，2011年《Vogue》雜誌曾介紹她為「沙漠中的玫瑰」，該文章已從《Vogue》網站上刪除，艾斯瑪在敘利亞內戰開始後，對於丈夫暴力鎮壓民主派一事始終保持沉默，這讓她受到不少外界的批評。艾斯瑪近年健康狀況不佳，2018年罹患乳癌，今年5月又宣稱得了白血病正在治療，暫時退出一切公開活動。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）23日表示，有關艾斯瑪想離婚的報導與現實不符，他也否認阿塞德家庭其實是被軟禁在莫斯科，資產還遭到凍結等傳言。