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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案及政治獻金假帳案，被收押至今，傳本週可能被起訴。《鏡週刊》先前報導指出，柯文哲收到了沈慶京第一筆賄款後食髓知味，便決議執行屯田計畫，並成立「眾城公司」，目標募集20億元資金；不過前白營人士指出，由於前立委蔡壁如及外部勢力介入眾城公司，柯文哲改以成立控股公司等推動屯田計畫，本想取名為「眾智」公司，但因為被認為聽起來像「重度智障」，才改以「木可」為名開公司。《鏡週刊》報導指出，白營人士爆料，柯文哲收賄就是從京華城案開始，他收到了沈慶京第一筆賄款後食髓知味，便在第二任市長任內開會決議成立屯田計畫，並成立「眾城公司」，代表民眾黨眾志成城，因為柯文哲自認為有很多柯粉志工及小草支持者，想利用他們自發籌輔選經費及賣競選物品與成立公司募款，而屯田計畫目標募集20億元資金。報導也指出，前白營人士爆料，由於眾城公司有蔡壁如及外部人士參與，柯文哲便向李文宗等黨內人士說：「壁如她想要自己管，她要用這切一塊自己的地盤，我同意，你只要宏觀調控就好，不必直接管理」，決定改以成立控股公司等推動屯田計畫，本來柯文哲想命名為「眾智」公司，但因為有人覺得聽起來像「重度智障」，才用「木可」為名開公司。