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以色列國防部長卡茲(Israel Katz) 23日首次公開承認，以色列今年7月在伊朗擊斃了哈瑪斯領導人哈尼雅(Ismail Haniyeh)，由於以色列在加薩的戰爭和黎巴嫩衝突而動搖的地區，德黑蘭與其宿敵以色列之間的緊張關係進一步面臨風險。卡茲表示：「近期，當青年運動(Houthi)恐怖組織向以色列發射飛彈時，我想在我的演說一開頭就向他們傳達一個明確訊息：我們擊敗了哈瑪斯，我們打敗了真主黨，我們蒙蔽了伊朗的防禦系統，破壞了生產系統，我們推翻了敘利亞巴夏爾(Bashar al-Assad)政權，我們重創了邪惡軸心，也將重創僅存的葉門青年運動恐怖組織。」卡茲在表揚國防部人員的的活動上指出，以色列將「破壞它們的戰略基礎設施，我們將斬首它們的領導人，如同我們在德黑蘭、加薩和黎巴嫩對哈尼雅、辛瓦(Yahya Sinwar)和納斯拉勒(Hassan Nasrallah)所做的，我們將在荷台達(Hodeidah)和沙那(Sana'a)這麼做。」獲得伊朗支持的葉門叛軍青年運動，過去一年多來一直在攻擊行經紅海的商船，試圖在海上封鎖以色列，青年運動表示此舉是為了聲援在加薩與以色列交戰一年多的巴勒斯坦人。今年7月下旬，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯的政治領導人哈尼雅在德黑蘭遭暗殺，伊朗當局將其歸咎於以色列。以色列當時沒有直接承認暗殺哈尼雅。哈尼雅通常是在卡達活動，隨著去年10月7日哈馬斯襲擊以色列引發的戰爭在加薩爆發，他一直是哈瑪斯國際外交的代言人。他一直在參加國際斡旋達成加薩停火的間接談判。幾個月後，以色列軍隊在加薩殺害了哈尼雅的繼任者、2023年10月7日襲擊的策劃者辛瓦。更多中央廣播電臺新聞