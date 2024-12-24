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國民黨20日力拼三讀三大爭議法案，而過程中國民黨立委徐巧芯還和民進黨立委李坤城發生口角爭執，李坤城痛批國民黨詐騙，徐巧芯則怒比中指，怒嗆垃圾黨。事後徐巧芯被質疑「這樣要怎麼教小孩？」她則在臉書回應，「我會告訴他，有人欺負你請自己硬起來懟回去」，獲得上萬人按讚。20日在立法院二樓，由於民進黨用大鎖、三秒膠封死議場的門，導致藍委、部分綠委以及媒體被阻擋無法進入，而在離場過程中，徐巧芯與李坤城爆發爭執，徐巧芯痛批民進黨用機車大鎖鎖住台灣的新聞自由，「請大家記得這一天，以後民進黨跟你們講什麼都是騙局」。李坤城則反嗆，國民黨禮拜一也鎖住內政委員會，不讓媒體進去，徐巧芯反擊說有讓媒體進去拍，不然畫面哪來的？民進黨就是在樓上鎖記者，不用再講了啦！李坤城回嗆，「你們才是小偷、詐騙，都是國民黨」，讓徐巧芯相當不滿，頻問「請問詐騙了嗎？詐騙在哪？國民黨詐騙在哪裡？」李回應，「大家都知道啊！國民黨有詐騙啊！強行通過的法案就是詐騙啊！」徐巧芯再嗆「這叫你們輸不起，這跟詐騙的關係在哪裡？你們只會爬窗敲窗拿大鎖鎖住媒體的第四權，就是民進黨才會做的事」。李坤城則說，「講到詐騙就心虛就回頭了！我從來沒有講過你」，徐巧芯聽完後怒比中指回應，隨後轉身離去，怒嗆「比你中指啦！垃圾黨！」徐巧芯23日在臉書發文表示，自己比李坤城中指已經很客氣了，跟這種人根本沒什麼好討論。有人問她，她這樣要怎麼教小孩？「抱歉喔，如果我有小孩，我會告訴他，有人欺負你請自己硬起來懟回去。」徐巧芯強調，「以牙還牙，加倍奉還」是她的信念，不管別人認同與否，這就是她，用盡一切努力，不讓夥伴受到傷害，要每一個人都能好好的往前走。