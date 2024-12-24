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民眾黨立院黨團總召黃國昌昨在直播中爆料，上週五立法院會通過國會三法，其中《財劃法》投票時，民進黨有人落跑去跟大老吳乃仁吃飯，才會以1票之差落敗。他今（24）日更直接點名落跑的立委就是許智傑等新潮流。黃國昌昨直播指出，上週五民進黨團其實只要多2人投票就可打敗國民黨，但卻有人落跑沒到齊。他今在黨團記者會中表示，「民眾黨團投完我們版本後，我們8人離場，之後院長清點人數，有95人在場，支持國民黨團版本的48票，95分之48剛好過半，代表民進黨當時只有47人在，算起來才會是這個樣子，那其他人跑去哪裡？」黃國昌進一步表示，據他收到的檢舉是有綠委跑去跟大老吳乃仁吃晚餐。記者追問，是不是許智傑？黃國昌則說「是」，就是許智傑等新潮流在餐敘。黃國昌並痛批，民進黨不是說國會三法是三大賣台法案，要誓死抵抗到底？不是號召一堆人在外抗議？結果被你們號召來的人在濟南路上面吹風淋雨、冷的不得了，自己的立委不好好在立法院裡面開會。「請民進黨認真面對台灣公共政策議題，不要一天到晚不是抹紅、就是暴力。」而今天黨團記者會僅有7人到場，獨缺上週因投錯考試委員人事同意權票的黃珊珊。對此，黃國昌強調，今天大法官人事同意權行使，黃珊珊會跟黨團成員一起「團進團出」，同意一位人選。