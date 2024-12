我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金曲天后瑪麗亞凱莉的神曲〈All I Want for Christmas Is You〉,總會在聖誕節前後瘋狂輪播,成為最經典的聖誕歌之一。(圖/翻攝瑪麗亞凱莉IG)

今(24)日為聖誕節前夕的平安夜,大街小巷都在播放聖誕歌應景,其中由瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)演唱的神曲〈All I Want for Christmas Is You〉更是經典,還衍生出許多翻唱版本。〈All I Want for Christmas Is You〉不僅在音樂串流平台Spotify上,成為第一首飆破20億次播放量的節慶歌曲,每年版稅更是驚人,最高竟上看9800萬台幣,榮登瑪麗亞凱莉的「養老歌」。每年逐漸進入下半年時,網友們總會陸續開玩笑地喊:「那個女人要解凍了⋯」原因就是金曲天后瑪麗亞凱莉的神曲〈All I Want for Christmas Is You〉,總會在聖誕節前後瘋狂輪播,成為最經典的聖誕歌之一。〈All I Want for Christmas Is You〉單曲發行於1994年,一推出就成為全美國朗朗上口的佳節歌曲。雖然早已是家喻戶曉的神曲,但〈All I Want for Christmas Is You〉直到2019年才在美國告示牌排行榜摘下冠軍,自此開始走上暢銷之路,不僅同時在「Holiday 100」榜上蟬聯了40週冠軍,還成為Spotify第一首突破20億次播放量的節慶歌曲,《每日郵報》曾報導〈All I Want for Christmas Is You〉是近10年內英國最流行、播放次數最多的聖誕歌。據《富比士》統計,〈All I Want for Christmas Is You〉在1994年推出時,;據《經濟學人》及《紐約郵報》報導,,成為瑪麗亞凱莉價值最高的單曲,她也曾驚喜表示:「我非常感謝世界各地的所有Spotify聽眾,他們年復一年將這首歌作為他們節日傳統的一部分。」