2024年即將進入尾聲，回顧這一整年的政治焦點，《NOWnews今日新聞》帶您重溫今年度的十大政治新聞，想看更多政壇內幕、局勢分析，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》。
一、賴清德擊敗柯文哲、侯友宜當選總統
中華民國第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉於2024年1月13日舉行，代表民進黨參選的賴清德、蕭美琴以40.5%的得票率，擊敗國民黨的侯友宜、趙少康以及民眾黨的柯文哲、吳欣盈。前總統蔡英文雖交棒成功，且是自總統直選以來，首度由同一政黨連續三次贏得總統選舉，但也是繼2000年總統選舉後，再度未有任一候選人得票率過半的總統選舉。
二、新科立委組成新國會、韓國瑜當選立法院長
2024總統大選雖由民進黨的賴清德、蕭美琴取得執政權，但同時舉行的國會選舉，民進黨卻丟失第一大黨之位，呈現「藍綠白三黨不過半」的局勢。而2024年2月1日新任立委報到，立法院長選舉由國民黨立委韓國瑜、民進黨游錫堃及民眾黨黃珊珊角逐，最後韓國瑜以54票擊敗游錫堃51票，順利當選立法院長；立法院副院長則由江啟臣54票對上民進黨立委蔡其昌51票，確定搭擋韓國瑜出任立法院正副院長。
三、高虹安詐領助理費一審遭定罪、停職新竹市長
新竹市長高虹安被控於任職立委任內詐領助理費，台北地方法院7月依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處7年4月徒刑。判決出爐後，高虹安立即遭到內政部停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。高虹安也在判決公布後宣布退出民眾黨。
四、立法院通過國會改革法案、青鳥聚集立院抗議
立法院今年5月審理國會改革相關法案，民團舉行「528全台青鳥行動」，號召民眾上街抗議，全台共有15個縣市同步發起，民進黨團總召柯建銘甚至還喊話「青鳥飛進議場」。活動人潮滿出濟南路，現場民眾不畏風雨，穿起雨衣、撐傘支持抗議。最後立法院院會表決三讀通過，行政院長卓榮泰提出覆議不通過，民進黨、行政院、總統賴清德以及監察院皆分別向憲法法庭提出釋憲及暫時處分。
五、謝國樑罷免案未通過
民團「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑連署，主張五大罷免理由，包括違背誠信原則、強闖基隆東岸商場、忽視民意不溝通、市政僅憑市長個人之意、市政滿意度調查全國吊車尾等。罷免投票於2024年10月13日登場，最後不同意票超過8萬5953票，多過同意票6萬9995票，罷免案未通過。
六、鄭文燦涉貪遭羈押
前桃園市長鄭文燦疑涉入華亞科技園區土地開發案並收賄，經歷二度交保遭撤裁，於2024年7月11日被羈押禁見。桃園地檢署8月27日偵結，依涉犯貪污治罪條例等案起訴鄭文燦等11人，建請法院將鄭文燦判刑12年。12月19日上午，鄭文燦首度現身出庭，身形明顯消瘦一圈，他也在法庭上否認犯罪，並指出檢察官對於推動過程的若干事件有所誤解，因此衍生此一司法事件「深感委屈」，更喊話盼法院公正審理還他清白。
七、柯文哲涉圖利京華城及政治獻金假帳案遭羈押跌落神壇
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，今年8月30日被檢廉收所住處，9月5日被裁定羈押。北檢12月26日召開記者會說明偵查結果，依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。法院裁定柯文哲以3000萬交保，柯文哲在被羈押114天後，重獲自由。不過高院撤銷裁定發回更裁，後北院裁定以7000萬元交保。
八、憲法法庭宣判死刑合憲但限縮適用
37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭9月20日宣判，認為死刑合憲，但限縮適用範圍。憲法法庭指出，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。
九、謝宜容霸凌、何佩珊丟官
勞動部勞發署北分署一名吳姓員工去年11月疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容成眾矢之的，遭勞動部記大兩過免職。而在此事爆發之前，謝宜容早就被舉報涉霸凌，沒想到她竟不滿要查告密者。而勞動部長何佩珊多次親上火線滅火未果，行政院卓榮泰、總統賴清德都相繼致歉，何佩珊請辭獲准，上任188天離職，成為史上最短命的勞動部長。
十、藍白聯手通過選罷法等3法修正案
立法院會在朝野激烈攻防後，藍白聯手通過《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》3法案，選罷法修法後，罷免連署須附身分證影本；財劃法修法後，各縣市的統籌分配稅款將重新調整；憲訴法修法後，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。
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中華民國第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉於2024年1月13日舉行，代表民進黨參選的賴清德、蕭美琴以40.5%的得票率，擊敗國民黨的侯友宜、趙少康以及民眾黨的柯文哲、吳欣盈。前總統蔡英文雖交棒成功，且是自總統直選以來，首度由同一政黨連續三次贏得總統選舉，但也是繼2000年總統選舉後，再度未有任一候選人得票率過半的總統選舉。
二、新科立委組成新國會、韓國瑜當選立法院長
2024總統大選雖由民進黨的賴清德、蕭美琴取得執政權，但同時舉行的國會選舉，民進黨卻丟失第一大黨之位，呈現「藍綠白三黨不過半」的局勢。而2024年2月1日新任立委報到，立法院長選舉由國民黨立委韓國瑜、民進黨游錫堃及民眾黨黃珊珊角逐，最後韓國瑜以54票擊敗游錫堃51票，順利當選立法院長；立法院副院長則由江啟臣54票對上民進黨立委蔡其昌51票，確定搭擋韓國瑜出任立法院正副院長。
三、高虹安詐領助理費一審遭定罪、停職新竹市長
新竹市長高虹安被控於任職立委任內詐領助理費，台北地方法院7月依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處7年4月徒刑。判決出爐後，高虹安立即遭到內政部停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。高虹安也在判決公布後宣布退出民眾黨。
四、立法院通過國會改革法案、青鳥聚集立院抗議
立法院今年5月審理國會改革相關法案，民團舉行「528全台青鳥行動」，號召民眾上街抗議，全台共有15個縣市同步發起，民進黨團總召柯建銘甚至還喊話「青鳥飛進議場」。活動人潮滿出濟南路，現場民眾不畏風雨，穿起雨衣、撐傘支持抗議。最後立法院院會表決三讀通過，行政院長卓榮泰提出覆議不通過，民進黨、行政院、總統賴清德以及監察院皆分別向憲法法庭提出釋憲及暫時處分。
五、謝國樑罷免案未通過
民團「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑連署，主張五大罷免理由，包括違背誠信原則、強闖基隆東岸商場、忽視民意不溝通、市政僅憑市長個人之意、市政滿意度調查全國吊車尾等。罷免投票於2024年10月13日登場，最後不同意票超過8萬5953票，多過同意票6萬9995票，罷免案未通過。
六、鄭文燦涉貪遭羈押
前桃園市長鄭文燦疑涉入華亞科技園區土地開發案並收賄，經歷二度交保遭撤裁，於2024年7月11日被羈押禁見。桃園地檢署8月27日偵結，依涉犯貪污治罪條例等案起訴鄭文燦等11人，建請法院將鄭文燦判刑12年。12月19日上午，鄭文燦首度現身出庭，身形明顯消瘦一圈，他也在法庭上否認犯罪，並指出檢察官對於推動過程的若干事件有所誤解，因此衍生此一司法事件「深感委屈」，更喊話盼法院公正審理還他清白。
七、柯文哲涉圖利京華城及政治獻金假帳案遭羈押跌落神壇
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，今年8月30日被檢廉收所住處，9月5日被裁定羈押。北檢12月26日召開記者會說明偵查結果，依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。法院裁定柯文哲以3000萬交保，柯文哲在被羈押114天後，重獲自由。不過高院撤銷裁定發回更裁，後北院裁定以7000萬元交保。
八、憲法法庭宣判死刑合憲但限縮適用
37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭9月20日宣判，認為死刑合憲，但限縮適用範圍。憲法法庭指出，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。
九、謝宜容霸凌、何佩珊丟官
勞動部勞發署北分署一名吳姓員工去年11月疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容成眾矢之的，遭勞動部記大兩過免職。而在此事爆發之前，謝宜容早就被舉報涉霸凌，沒想到她竟不滿要查告密者。而勞動部長何佩珊多次親上火線滅火未果，行政院卓榮泰、總統賴清德都相繼致歉，何佩珊請辭獲准，上任188天離職，成為史上最短命的勞動部長。
十、藍白聯手通過選罷法等3法修正案
立法院會在朝野激烈攻防後，藍白聯手通過《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》3法案，選罷法修法後，罷免連署須附身分證影本；財劃法修法後，各縣市的統籌分配稅款將重新調整；憲訴法修法後，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。