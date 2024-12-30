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▲賴清德、蕭美琴當選正副總統。（圖／NOWnews攝影中心）

▲韓國瑜、江啟臣順利當選立法院正副院長。（圖／記者葉政勳攝）

▲高虹安涉貪案開庭。（圖／NOWnews攝影中心）

▲民進黨團拿出白布黑字布條，痛批國民黨團審查國會改革法案是黑箱作業，要求退回重審。（圖／記者葉政勳攝）

▲反罷免成功，謝國樑哽咽向市民致謝，並承諾會繼續努力推動市政。（圖／記者李政龍攝）

▲鄭文燦2800萬元交保，限制住居及出境出海。（圖／Nownews攝影中心）

▲柯文哲在羈押114天後重獲自由。（圖／記者葉政勳攝影）

▲勞動部員工遭分署長謝宜容霸凌亡，何佩珊丟官。（圖／記者吳翊緁攝）

▲藍綠立委在院會為《選罷法》爆發肢體衝突。（圖／NOWnews攝影中心）

2024年即將進入尾聲，回顧這一整年的政治焦點，《NOWnews今日新聞》帶您重溫今年度的十大政治新聞，想看更多政壇內幕、局勢分析，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》。一、賴清德擊敗柯文哲、侯友宜當選總統中華民國第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉於2024年1月13日舉行，代表民進黨參選的賴清德、蕭美琴以40.5%的得票率，擊敗國民黨的侯友宜、趙少康以及民眾黨的柯文哲、吳欣盈。前總統蔡英文雖交棒成功，且是自總統直選以來，首度由同一政黨連續三次贏得總統選舉，但也是繼2000年總統選舉後，再度未有任一候選人得票率過半的總統選舉。二、新科立委組成新國會、韓國瑜當選立法院長2024總統大選雖由民進黨的賴清德、蕭美琴取得執政權，但同時舉行的國會選舉，民進黨卻丟失第一大黨之位，呈現「藍綠白三黨不過半」的局勢。而2024年2月1日新任立委報到，立法院長選舉由國民黨立委韓國瑜、民進黨游錫堃及民眾黨黃珊珊角逐，最後韓國瑜以54票擊敗游錫堃51票，順利當選立法院長；立法院副院長則由江啟臣54票對上民進黨立委蔡其昌51票，確定搭擋韓國瑜出任立法院正副院長。三、高虹安詐領助理費一審遭定罪、停職新竹市長新竹市長高虹安被控於任職立委任內詐領助理費，台北地方法院7月依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處7年4月徒刑。判決出爐後，高虹安立即遭到內政部停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。高虹安也在判決公布後宣布退出民眾黨。四、立法院通過國會改革法案、青鳥聚集立院抗議立法院今年5月審理國會改革相關法案，民團舉行「528全台青鳥行動」，號召民眾上街抗議，全台共有15個縣市同步發起，民進黨團總召柯建銘甚至還喊話「青鳥飛進議場」。活動人潮滿出濟南路，現場民眾不畏風雨，穿起雨衣、撐傘支持抗議。最後立法院院會表決三讀通過，行政院長卓榮泰提出覆議不通過，民進黨、行政院、總統賴清德以及監察院皆分別向憲法法庭提出釋憲及暫時處分。五、謝國樑罷免案未通過民團「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑連署，主張五大罷免理由，包括違背誠信原則、強闖基隆東岸商場、忽視民意不溝通、市政僅憑市長個人之意、市政滿意度調查全國吊車尾等。罷免投票於2024年10月13日登場，最後不同意票超過8萬5953票，多過同意票6萬9995票，罷免案未通過。六、鄭文燦涉貪遭羈押前桃園市長鄭文燦疑涉入華亞科技園區土地開發案並收賄，經歷二度交保遭撤裁，於2024年7月11日被羈押禁見。桃園地檢署8月27日偵結，依涉犯貪污治罪條例等案起訴鄭文燦等11人，建請法院將鄭文燦判刑12年。12月19日上午，鄭文燦首度現身出庭，身形明顯消瘦一圈，他也在法庭上否認犯罪，並指出檢察官對於推動過程的若干事件有所誤解，因此衍生此一司法事件「深感委屈」，更喊話盼法院公正審理還他清白。七、柯文哲涉圖利京華城及政治獻金假帳案遭羈押跌落神壇台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，今年8月30日被檢廉收所住處，9月5日被裁定羈押。北檢12月26日召開記者會說明偵查結果，依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。法院裁定柯文哲以3000萬交保，柯文哲在被羈押114天後，重獲自由。不過高院撤銷裁定發回更裁，後北院裁定以7000萬元交保。八、憲法法庭宣判死刑合憲但限縮適用37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭9月20日宣判，認為死刑合憲，但限縮適用範圍。憲法法庭指出，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。九、謝宜容霸凌、何佩珊丟官勞動部勞發署北分署一名吳姓員工去年11月疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容成眾矢之的，遭勞動部記大兩過免職。而在此事爆發之前，謝宜容早就被舉報涉霸凌，沒想到她竟不滿要查告密者。而勞動部長何佩珊多次親上火線滅火未果，行政院卓榮泰、總統賴清德都相繼致歉，何佩珊請辭獲准，上任188天離職，成為史上最短命的勞動部長。十、藍白聯手通過選罷法等3法修正案立法院會在朝野激烈攻防後，藍白聯手通過《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》3法案，選罷法修法後，罷免連署須附身分證影本；財劃法修法後，各縣市的統籌分配稅款將重新調整；憲訴法修法後，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。