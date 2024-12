我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東海大學今晚將在路思義教堂舉行聖誕子夜彌撒敲響百次鐘聲,為台灣祈福。(圖/翻攝東海大學官網)

▲平安夜全家要一起妝點聖誕樹。(示意圖/取自Pexels)

今晚是平安夜(Christmas Eve),也稱聖誕夜,象徵整個聖誕季到來,台中東海大學今夜子時、晚上11時58分,將在整修好的路思義教堂敲鐘一百次,《NOWnews》整理東海鐘聲傳說、平安夜由來、必聽歌曲,以及5件必做的事,一文快速搞懂。平安夜(Christmas Eve)是指聖誕節前一天,也就是12月24日。《聖經》內容相傳,12月24日這天,牧羊人突然聽見天上傳來了天使的聲音,告訴他耶穌誕生了,而耶穌將成為大家信仰的人並拯救世界。牧羊人將此消息和其他人分享,一傳十十傳百,演變成現在的「報佳音」習俗。東海大學以基督教精神立校,每年平安夜都會舉行相關慶祝活動,在這極具象徵意義的節日,校園成為中部最熱門的景點。校內知名古蹟路思義教堂歷經2年整修重啟,今年將在聖誕子夜彌撒敲響百次鐘聲,為台灣祈福。不過,關於東海鐘聲有個傳說,「情侶一起聽完100下鐘聲會分手」,另外也有說法是「曖昧中的兩人一起數鐘聲會在一起;交往中情侶一起數鐘會分手」。而東海平安夜敲的鐘是「畢律斯鐘樓」是由美國的新罕布夏州欽城的基督教合一教會所贈,銅鐘上刻著「LET HIM HEARETH SAY , COME .」意即「聽見的人也該說『來』」 。鐘樓以東海大學首位會計長畢律斯女士之名來命名。◾〈平安夜〉(德語:Stille Nacht, heilige Nacht)◾〈天使歌唱在高天〉天使歌唱在高天,美妙歌聲遍平原;四周山嶺發回聲,響應天使歡樂音。牧人有何大喜悅,快樂歌聲不休歇?有何喜訊感心弦,齊發歌聲美難言?請君同往伯利恆,天使所頌聖嬰生,前來跪拜同聲唱:「基督救主新生王!」副歌:榮耀,榮耀,榮耀歸至高神!榮耀,榮耀,榮耀歸至高神!◾〈Last Christmas〉◾布置聖誕樹◾交換禮物◾唱詩歌◾與家人共進晚餐◾參加派對