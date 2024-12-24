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▲東海大學今晚將在路思義教堂舉行聖誕子夜彌撒敲響百次鐘聲，為台灣祈福。（圖／翻攝東海大學官網）

▲平安夜全家要一起妝點聖誕樹。（示意圖／取自Pexels）

今晚是平安夜（Christmas Eve），也稱聖誕夜，象徵整個聖誕季到來，台中東海大學今夜子時、晚上11時58分，將在整修好的路思義教堂敲鐘一百次，《NOWnews》整理東海鐘聲傳說、平安夜由來、必聽歌曲，以及5件必做的事，一文快速搞懂。平安夜（Christmas Eve）是指聖誕節前一天，也就是12月24日。《聖經》內容相傳，12月24日這天，牧羊人突然聽見天上傳來了天使的聲音，告訴他耶穌誕生了，而耶穌將成為大家信仰的人並拯救世界。牧羊人將此消息和其他人分享，一傳十十傳百，演變成現在的「報佳音」習俗。東海大學以基督教精神立校，每年平安夜都會舉行相關慶祝活動，在這極具象徵意義的節日，校園成為中部最熱門的景點。校內知名古蹟路思義教堂歷經2年整修重啟，今年將在聖誕子夜彌撒敲響百次鐘聲，為台灣祈福。不過，關於東海鐘聲有個傳說，「情侶一起聽完100下鐘聲會分手」，另外也有說法是「曖昧中的兩人一起數鐘聲會在一起；交往中情侶一起數鐘會分手」。而東海平安夜敲的鐘是「畢律斯鐘樓」是由美國的新罕布夏州欽城的基督教合一教會所贈，銅鐘上刻著「LET HIM HEARETH SAY , COME .」意即「聽見的人也該說『來』」 。鐘樓以東海大學首位會計長畢律斯女士之名來命名。◾〈平安夜〉（德語：Stille Nacht, heilige Nacht）◾〈天使歌唱在高天〉天使歌唱在高天，美妙歌聲遍平原；四周山嶺發回聲，響應天使歡樂音。牧人有何大喜悅，快樂歌聲不休歇？有何喜訊感心弦，齊發歌聲美難言？請君同往伯利恆，天使所頌聖嬰生，前來跪拜同聲唱：「基督救主新生王！」副歌：榮耀，榮耀，榮耀歸至高神！榮耀，榮耀，榮耀歸至高神！◾〈Last Christmas〉◾布置聖誕樹◾交換禮物◾唱詩歌◾與家人共進晚餐◾參加派對