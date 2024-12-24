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新北市板橋區三民路二段某公寓2樓，昨（23）日凌晨發生火警，20歲許姓男子及母親、姐姐受傷送醫，警方調查後，許男疑似因不滿母親管教嚴格，憤而縱火，新北檢方訊後，依涉犯放火燒毀現供人使用住宅、殺人未遂等罪嫌聲押，稍早新北地院召開羈押庭，因許男惡行重大准予羈押。這起火災發生於23日凌晨1時許，新北市消防局接獲通報後，立即派遣33輛消防車及94名人員到場搶救，並疏散13名住戶。許姓母子三人被成功救出，只有許男母親傷勢最為嚴重，全身50%二度燒傷、臉部嚴重灼傷，目前在加護病房插管治療中。據了解，火警發生前，附近鄰居表示，郭婦和許姓兒子發生爭吵，過程中許男疑似點燃蠟燭，才導致這起意外發生。事發後許男向警方坦承縱火，警方初步確認許男涉案重大，疑因不滿母親管教太嚴格，覺得很煩，爭吵後涉嫌縱火，但因其聲稱精神不穩，警方將其送往雙和醫院進行精神鑑定，院方初判許男精神狀況正常。新北地檢署表示，許男犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，已向法院聲請羈押，新北地院稍早也准予羈押，至於案件細節，仍待進一步釐清調查。