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▲台北101董事長賈永婕被民進黨立委王世堅拱入閣考慮當財政部長。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.23）

立委郭國文昨日財政委員會質詢時表示，台北101大樓應該代表國家層級，而非台北層級，因此應該將「台北101」，正名為「台灣101」。對此，101董事長賈永婕表示認同，101大樓代表國家層級，名稱是台北101或台灣101都可以，改成「台灣101」也很棒。台北市長蔣萬安今（24）日表示，如果改名爲民主進步101，我想更符合民進黨委員的期待。蔣萬安今日上午出席捷運東環段CF763標開工典禮，並受訪。媒體詢問因爲大巨蛋張惠妹開唱，居民稱感到晃動原因可能是共振，這件事情要怎麼解決？蔣萬安回應表示，年輕人參加演唱會一定會跟著音樂來律動，特別三天三夜的節奏一下，很難不跟著音樂來跳，當然遠雄也有對外說明，結構安全基本沒有問題，但會不會因爲共振的關係影響到周遭，市府會持續關注，必要時也會邀集各方來討論。媒體詢一貫道3信徒在中國被拘留的部分，海基會希望北市協助救援，但是今天傳出有民進黨官員說，如果中共不放人，可能會暫緩兩岸的重要交流，是否認為這個放話其實無助於救援？蔣萬安說，他已經透過適當的管道來表達關心，而且一定會來全力協助。媒體追問，郭國文希望把台北101改成台灣101，您支持嗎？但畢竟它是台北的BOT案，改成這樣會不會太意識形態了一點？蔣萬安回應表示，「如果改名爲民主進步101，我想更符合民進黨委員的期待。」