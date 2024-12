我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職籃(NBA)一年一度的聖誕大戰,將在台灣時間週四登場,今年NBA也特意復刻2013年經典的「Jingle Hoops 」廣告,雖本次不是真人演出,是以黏土人偶方式呈現,但還是勾起不少球迷的「回憶殺」而2016年NBA找來一眾球星獻唱改編的聖誕歌曲,引起球迷一陣討論,當時有不少球迷直呼:「好尷尬!」2010年NBA找來Mariah Carey拍攝聖誕大戰宣傳片,Mariah Carey在片中獻唱經典的「All I Want For Christmas Is You」搭配Ray Allen、Stephen Curry等球星戴上聖誕帽隨歌曲搖擺,雖整體無太大亮點,但Mariah Carey的經典歌曲和球星的逗趣表情,讓球迷留下深刻印象。2012年當時還是NBA球衣贊助商的Adidas,為NBA設計出史上第一件聖誕節專屬球衣,NBA也特意為其拍攝一支廣告,並找來Dwight Howard、Joe Johnson、Russell Westbrook、Carmelo Anthony、Dwyane Wade等五位球星,廣告以五人運球奏出聖誕歌曲「Carol of the Bells」當時廣告為分開拍攝,每個人負責自己的段落,最後剪接而成,當廣告一推出,也令不少球迷疑惑,為什麼可以那麼整齊,最後才知道是透過剪接實現整齊劃一的運球。繼2012運球奏出聖誕歌曲後,相隔一年,2013年NBA找來James Harden、Curry、Kevin Durant、Steve Nash、Derrick Rose拍攝聖誕廣告,影片中籃網綁上鈴鐺,五人利用投籃奏出「Jingle Bells」最後Lebron James飛身暴扣,並說出:「拜託告訴我攝影機開著」2013年的廣告和2012年同樣透過剪接手法完成,但整體的亮點與細節更為豐富,成為球迷心目中最經典的聖誕廣告,今年NBA也特意復刻這支經典廣告,連James的經典玩笑也出現在片尾,可以說是完美致敬。2016年聖誕大戰廣告,NBA找來Blake Griffin、Anthony、Wade、Kevin Love、Victor Oladipo、Zach LaVine、Draymond Green、D'Angelo Russell等球星,現場改編版的「It's the Most Wonderful Time of the Year」其中大部分球星的歌聲都讓球迷感到驚艷,唯獨Russell被吐嘈難聽,而Oladipo在廣告中露出的逗趣表情,也成為廣告的亮點之一。