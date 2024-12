我是廣告 請繼續往下閱讀

每年聖誕節,美國「美聲天后」瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的聖誕金曲《All I Want For Christmas》都會登上熱播榜單,也讓穿著大紅色禮服的瑪麗亞凱莉在台灣多了一個「」的封號。但耶誕金曲真的只有《All I Want For Christmas》可以聽嗎?《NOWnews今日新聞》為了讓讀者換換口味,特別整理出5首韓文的聖誕節歌曲,讓IU、TWICE等韓星陪您一同度過溫馨聖誕節。收錄在IU第3張EP的聖誕節氣氛歌曲〈Merry Christmas in Advance〉於2010年12月9日發行,這首歌除了IU溫柔的歌聲,RAP部分由男團MBLAQ成員天動演唱,兩人的好歌喉搭配輕快節奏,讓粉絲一聽就能感受到濃濃的耶誕氛圍,跟歌名一樣,預祝大家聖誕節快樂。韓國男團EXO推出的聖誕金曲〈初雪〉(The First Snow),收錄在2013年12月推出的專輯《十二月的奇蹟》中,R&B曲風搭配沒有過度修飾的大男孩歌聲,帶給粉絲滿滿療癒感。有趣的是,這首歌推出雙語版本,除了分隊EXO-K演唱的韓文版以外,EXO-M也唱了中文版。2023年12月這首歌更因舞蹈挑戰影片再翻紅,還登上韓國音樂節目《 MUSIC BANK 》聖誕節當週冠軍。韓國男團BTOB在2014年12月推出專輯《The Winter's Tale》,同名主打歌〈The Winter’s Tale(울면 안 돼)〉是為了聖誕節特地推出的歌曲,MV中7名大男孩換上純白服飾搭配圍巾、帽子,及下雪場景,充滿聖誕節溫馨氛圍。不過該團目前形同解散,最新作品停在2022年發布的第3張正規專輯《Be Together》,因此粉絲恐再難聽到〈The Winter’s Tale(울면 안 돼)〉現場版了。韓國二代人氣女團少女時代的小分隊「太蒂徐」由成員太妍、蒂芬尼與徐玄組成。「太蒂徐」在2015年為了搶攻聖誕歌曲市場,擁有好歌喉的3人也推出的聖誕迷你專輯《Dear Santa》,其中同名主打歌〈Dear Santa〉成了聖誕節必聽韓文歌。這首歌的歌詞描述關於聖誕節和曖昧對象約會的浪漫氛圍,甜甜的愛戀金曲少女們不容錯過。當紅女團TWICE的聖誕歌曲〈Merry & Happy〉收錄在她們2017年12月推出的正規一輯《Twicetagram》改版專輯《Merry&Happy》中,這是經紀公司JYP為了和大家共慶聖誕節,特別打造迷你專輯。當時〈Merry & Happy〉的MV原訂要在21日播出,但20日是韓團SHINee成員鐘鉉的葬禮,為了哀悼前輩,MV推遲到當月22日才播出,在寒冷的冬天中帶給歌迷一絲溫暖曙光。