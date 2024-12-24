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每年聖誕節，美國「美聲天后」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的聖誕金曲《All I Want For Christmas》都會登上熱播榜單，也讓穿著大紅色禮服的瑪麗亞凱莉在台灣多了一個「」的封號。但耶誕金曲真的只有《All I Want For Christmas》可以聽嗎？《NOWnews今日新聞》為了讓讀者換換口味，特別整理出5首韓文的聖誕節歌曲，讓IU、TWICE等韓星陪您一同度過溫馨聖誕節。收錄在IU第3張EP的聖誕節氣氛歌曲〈Merry Christmas in Advance〉於2010年12月9日發行，這首歌除了IU溫柔的歌聲，RAP部分由男團MBLAQ成員天動演唱，兩人的好歌喉搭配輕快節奏，讓粉絲一聽就能感受到濃濃的耶誕氛圍，跟歌名一樣，預祝大家聖誕節快樂。韓國男團EXO推出的聖誕金曲〈初雪〉（The First Snow），收錄在2013年12月推出的專輯《十二月的奇蹟》中，R&B曲風搭配沒有過度修飾的大男孩歌聲，帶給粉絲滿滿療癒感。有趣的是，這首歌推出雙語版本，除了分隊EXO-K演唱的韓文版以外，EXO-M也唱了中文版。2023年12月這首歌更因舞蹈挑戰影片再翻紅，還登上韓國音樂節目《 MUSIC BANK 》聖誕節當週冠軍。韓國男團BTOB在2014年12月推出專輯《The Winter's Tale》，同名主打歌〈The Winter’s Tale（울면 안 돼）〉是為了聖誕節特地推出的歌曲，MV中7名大男孩換上純白服飾搭配圍巾、帽子，及下雪場景，充滿聖誕節溫馨氛圍。不過該團目前形同解散，最新作品停在2022年發布的第3張正規專輯《Be Together》，因此粉絲恐再難聽到〈The Winter’s Tale（울면 안 돼）〉現場版了。韓國二代人氣女團少女時代的小分隊「太蒂徐」由成員太妍、蒂芬尼與徐玄組成。「太蒂徐」在2015年為了搶攻聖誕歌曲市場，擁有好歌喉的3人也推出的聖誕迷你專輯《Dear Santa》，其中同名主打歌〈Dear Santa〉成了聖誕節必聽韓文歌。這首歌的歌詞描述關於聖誕節和曖昧對象約會的浪漫氛圍，甜甜的愛戀金曲少女們不容錯過。當紅女團TWICE的聖誕歌曲〈Merry & Happy〉收錄在她們2017年12月推出的正規一輯《Twicetagram》改版專輯《Merry&Happy》中，這是經紀公司JYP為了和大家共慶聖誕節，特別打造迷你專輯。當時〈Merry & Happy〉的MV原訂要在21日播出，但20日是韓團SHINee成員鐘鉉的葬禮，為了哀悼前輩，MV推遲到當月22日才播出，在寒冷的冬天中帶給歌迷一絲溫暖曙光。