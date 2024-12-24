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今（24）晚是平安夜（Christmas Eve），象徵整個聖誕季到來，你聖誕節必聽歌曲是哪一首？對韓國女團BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）來說，正是紅了40年的〈Last Christmas〉，紅到曾以歌詞內容拍同名電影《去年聖誕節》，不只美國天后泰勒斯（Taylor Swift）翻唱過，近期和火星人布魯諾合唱爆紅洗腦歌〈APT.〉的ROSÉ也Cover經典，在YouTube上架2周已創下300萬次點閱。〈Last Christmas〉最早是誰唱的？締造哪些紀錄？一起來看。〈Last Christmas〉（去年聖誕節）是英國雙人男團「WHAM!」（渾合唱團）在1984年12月3日發行的聖誕節歌曲，在丹麥、斯洛維尼亞和瑞典等國的音樂榜單取得了冠軍。渾合唱團將歌曲的全部特許權使用費捐贈給了衣索比亞饑荒。〈Last Christmas〉由喬治麥可創作與製作，他返鄉探望父母時，在小時候住的臥室裡寫下了這首歌曲。2021年1月1日，〈去年聖誕節〉終於獲得當周英國單曲榜冠軍，這也創造了單曲發行後奪冠所需最長時間的紀錄，也就是36年。這首歌2009年時上傳「WHAM!」YouTube官方頻道，至今創下超過9.7億次點閱，而且隨著聖誕節到來，點閱數仍在持續攀升中。另首瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的聖誕金曲〈All I Want for Christmas Is You〉，YouTube累積點閱已超過6.9億次。〈Last Christmas〉被許多藝人翻唱，美國天后泰勒斯（Taylor Swift）翻唱過。而1985年，WHAM!到中國演出時曾請香港作曲家將該曲填寫了中文歌詞，並邀請歌手成方圓演唱，連同英文原唱一起灌錄的唱片作為贈品隨票贈送給觀眾。華語創作歌手鄧紫棋也曾在2017年演唱會中，演奏由她自己改編的中文版〈去年聖誕節〉。如今，最新翻唱〈Last Christmas〉的知名歌手是韓國女團BLACKPINK成員ROSÉ，她前陣子才剛和火星人布魯諾合唱爆紅洗腦歌〈APT.〉，ROSÉ翻唱的〈Last Christmas〉上傳YouTube短短兩周，就已經吸引300萬次觀看，聲勢驚人。