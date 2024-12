我是廣告 請繼續往下閱讀

今(24)晚是平安夜(Christmas Eve),象徵整個聖誕季到來,你聖誕節必聽歌曲是哪一首?對韓國女團BLACKPINK成員ROSÉ(朴彩英)來說,正是紅了40年的〈Last Christmas〉,紅到曾以歌詞內容拍同名電影《去年聖誕節》,不只美國天后泰勒斯(Taylor Swift)翻唱過,近期和火星人布魯諾合唱爆紅洗腦歌〈APT.〉的ROSÉ也Cover經典,在YouTube上架2周已創下300萬次點閱。〈Last Christmas〉最早是誰唱的?締造哪些紀錄?一起來看。〈Last Christmas〉(去年聖誕節)是英國雙人男團「WHAM!」(渾合唱團)在1984年12月3日發行的聖誕節歌曲,在丹麥、斯洛維尼亞和瑞典等國的音樂榜單取得了冠軍。渾合唱團將歌曲的全部特許權使用費捐贈給了衣索比亞饑荒。〈Last Christmas〉由喬治麥可創作與製作,他返鄉探望父母時,在小時候住的臥室裡寫下了這首歌曲。2021年1月1日,〈去年聖誕節〉終於獲得當周英國單曲榜冠軍,這也創造了單曲發行後奪冠所需最長時間的紀錄,也就是36年。這首歌2009年時上傳「WHAM!」YouTube官方頻道,至今創下超過9.7億次點閱,而且隨著聖誕節到來,點閱數仍在持續攀升中。另首瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的聖誕金曲〈All I Want for Christmas Is You〉,YouTube累積點閱已超過6.9億次。〈Last Christmas〉被許多藝人翻唱,美國天后泰勒斯(Taylor Swift)翻唱過。而1985年,WHAM!到中國演出時曾請香港作曲家將該曲填寫了中文歌詞,並邀請歌手成方圓演唱,連同英文原唱一起灌錄的唱片作為贈品隨票贈送給觀眾。華語創作歌手鄧紫棋也曾在2017年演唱會中,演奏由她自己改編的中文版〈去年聖誕節〉。如今,最新翻唱〈Last Christmas〉的知名歌手是韓國女團BLACKPINK成員ROSÉ,她前陣子才剛和火星人布魯諾合唱爆紅洗腦歌〈APT.〉,ROSÉ翻唱的〈Last Christmas〉上傳YouTube短短兩周,就已經吸引300萬次觀看,聲勢驚人。