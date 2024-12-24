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▲LiSA衝下台跟歌迷互動，結果發現milet（紅圈處）藏在人群中。（圖／LiSA IG）

▲milet承認有去看LiSA演唱會，笑說被發現了。（圖／milet IG）

▲▼LiSA（上）跟milet都是《鬼滅之刃》系列劇的演唱者。（圖／LiSA、milet IG）

日本歌姬LiSA日前結束16場的《LiSA LiVE is Smile Always～COCKTAiL PARTY～》巡迴演出，特別在「福井縣立音樂堂」最終場上，當LiSA演唱神曲《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉並衝下台時，發現milet也藏在想要握手的歌迷中，LiSA看到愣住1秒，其他眼尖粉絲發現就把片段截圖PO網，笑得milet回：「還真是被你發現了啊！」LiSA為了出道14週年而舉辦《LiSA LiVE is Smile Always～COCKTAiL PARTY～》，最後一場於12月15日「福井縣立音樂堂」登場，當她唱到代表作〈紅蓮華〉時，LiSA就衝到台下跑遍場館，跟每一個角落的歌迷擊掌致意，沒想到走到最末端的觀眾席時，一位黑衣女伸出手想要擊掌，LiSA看了一眼後比出食指，像是發現朋友般驚奇無比。原來該位黑衣女正是另一位日本歌姬milet，事後有粉絲發現並截圖上傳，同時標記LiSA、milet寫下：「發現了milet醬，看起來很開心呢！」milet就轉分享表示：「還真是被你發現了啊！」2大鬼滅女神的互動，讓許多歌迷又驚又喜。事實上，milet也是《鬼滅之刃》系列作品的演唱者之一，2023年合作MAN WITH A MISSION演唱《鬼滅之刃 刀匠村篇》的片頭曲〈羈絆的奇蹟〉和片尾曲〈熱戀不已〉，前者已突破1億瀏覽，後者也有2500萬的好成績，和LiSA演唱的《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉一樣，都是鬼滅迷非常熟悉的經典作品。