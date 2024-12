我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LiSA衝下台跟歌迷互動,結果發現milet(紅圈處)藏在人群中。(圖/LiSA IG)

▲milet承認有去看LiSA演唱會,笑說被發現了。(圖/milet IG)

▲▼LiSA(上)跟milet都是《鬼滅之刃》系列劇的演唱者。(圖/LiSA、milet IG)

日本歌姬LiSA日前結束16場的《LiSA LiVE is Smile Always~COCKTAiL PARTY~》巡迴演出,特別在「福井縣立音樂堂」最終場上,當LiSA演唱神曲《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉並衝下台時,發現milet也藏在想要握手的歌迷中,LiSA看到愣住1秒,其他眼尖粉絲發現就把片段截圖PO網,笑得milet回:「還真是被你發現了啊!」LiSA為了出道14週年而舉辦《LiSA LiVE is Smile Always~COCKTAiL PARTY~》,最後一場於12月15日「福井縣立音樂堂」登場,當她唱到代表作〈紅蓮華〉時,LiSA就衝到台下跑遍場館,跟每一個角落的歌迷擊掌致意,沒想到走到最末端的觀眾席時,一位黑衣女伸出手想要擊掌,LiSA看了一眼後比出食指,像是發現朋友般驚奇無比。原來該位黑衣女正是另一位日本歌姬milet,事後有粉絲發現並截圖上傳,同時標記LiSA、milet寫下:「發現了milet醬,看起來很開心呢!」milet就轉分享表示:「還真是被你發現了啊!」2大鬼滅女神的互動,讓許多歌迷又驚又喜。事實上,milet也是《鬼滅之刃》系列作品的演唱者之一,2023年合作MAN WITH A MISSION演唱《鬼滅之刃 刀匠村篇》的片頭曲〈羈絆的奇蹟〉和片尾曲〈熱戀不已〉,前者已突破1億瀏覽,後者也有2500萬的好成績,和LiSA演唱的《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉一樣,都是鬼滅迷非常熟悉的經典作品。