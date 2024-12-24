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▲每年聖誕節全球最受注目的人肯定就是「聖誕老公公」，他將乘坐麋鹿雪橇，向全世界的小朋友發送禮物與幸福。（圖／翻攝Pexels）

▲每年平安夜追蹤聖誕老人的活動至今已有68年歷史。（圖／取自Pixabay）

一年一度的聖誕節即將到來，而台灣今（24）日就是平安夜（christmas eve），在這個年度大節日，全球最受注目的人肯定就是「聖誕老公公」，他從格陵蘭乘上麋鹿雪橇，啟程向全世界的小朋友發送禮物與幸福。而航空資訊網站「Flightradar24」每一年都會在聖誕節時聖誕老公公的位置，《NOWnews》也將不斷更新聖誕老公公的動態，等待他經過台灣上空的一刻，說出聖誕節快樂！航空資訊網「Flightradar24」近幾年都會在聖誕節前夕，開始追蹤「聖誕老公公」的動態，每次聖誕老公公都會從北極圈的格陵蘭島開始出發，然後從東半球開始全球巡迴。東西伯利亞海的位置，以每小時3000多公里的時速，朝東半球的太平洋方向前進，預計將依序經過俄羅斯庫頁島、日本、台灣以及澳洲等國家。聖誕老人飛行器為雪橇，航班號碼為SANTA1，航空則是Merry Christmas，代號為HOHOHO。 目前在「Flightradar24」網站上一共有多達2萬3千多人正在持續追蹤他的持續動態。據2023年的經驗，聖誕老公公會在台灣時間左右抵達台灣。事實上，每年平安夜追蹤聖誕老人的活動至今已有68年歷史，這項傳統是源自1955年一起烏龍事件，當時美國媒體《科羅拉多斯普林斯新聞報》邀請小朋友們打電話給聖誕老人，但卻誤將美國及加拿大組織的北美防空司令部（NORAD）的電話號碼給出去，導致司令部接到大量小朋友來電，詢問聖誕老人的蹤跡。當時美國空軍指揮官舒普（Harry Shoup）為了滿足孩子們的期待，下令所有工作人員一一替孩子們解答，NORAD也因此發展出每年聖誕節回報聖誕老人位置的傳統。NORAD甚至成立小組Official NORAD Tracks Santa，特地在平安夜聖誕老人的發送禮物的軌跡，包含即時動向及送出多少禮物等資訊。