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民眾黨創黨元老朱蕙蓉（大媽老司機）最近上政論節目大談主席柯文哲的京華城案案情，並為前立委蔡壁如叫屈，惹惱眾小草。蔡壁如今表示，自己係因柯文哲才認識朱蕙蓉，之前想當面拜託朱蕙蓉別再消費柯文哲，卻被解讀為要找朱吃飯。兩人只是朋友，自己沒辦法控制朱蕙蓉言行，「如果是我先生這樣，我就跟他離婚了嘛」！民眾黨編號004創黨黨員朱蕙蓉曾以證人身分被北檢約談，她事後上政論節目表示自己看到部分資料，直覺柯文哲「死定了」；上週又透露蔡壁如在2024年大選後，曾向黨主席柯文哲表示想當副主席，卻被回「你滿身刺蝟怎麼回來？」當晚蔡壁如難過大哭。蔡壁如今（24）日上中廣《千秋萬事》接受主持人王淺秋專訪，對於朱蕙蓉，蔡壁如表示「其實她是柯文哲的好朋友啦！之後才認識我」，朱蕙蓉遭檢方約談後，蔡壁如看到她對媒體講話的內容，立即傳LINE說「拜託不要講了！證人不該講太多！」並問「你在不在辦公室？中午我提兩個便當去跟你面談一下」，其實是想對朱說，這樣子消費柯主席很不好，沒想到朱蕙蓉竟在政論節目說，蔡壁如約她吃飯。蔡壁如說，很多黨工與小草認為朱蕙蓉是她的好朋友，自己應該要勸她，她也儘量勸了，但「有時朋友就只是朋友」，不是她的下屬，也沒領她薪水，「朱如果是我先生，這樣我就跟他離婚嘛！」她透露自己甚至為了朱蕙蓉和檢察官吵起來，自己以證人身分應訊時，檢察官抱怨朱蕙蓉明明是證人，怎可在電視上大放厥詞？她氣得回「不就是你們檢察官詐騙她嗎？」話剛出口便發現自己太激動，一度擔心「會不會換我被羈押」？蔡壁如認為，朱蕙蓉絕對是柯文哲的朋友，「既然是朋友，我會勸她不要再消費柯文哲」。