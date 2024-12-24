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立法院院會今（24）晚原訂處理「公益揭弊者保護法」草案（又稱「吹哨者保護法」），但經朝野黨團協商後，將延至週五院會再行處理。民眾黨團總召黃國昌下午開記者會時表示，這是黨團本會期的優先法案，今晚就是聖誕夜，「台灣民眾黨絕對有決心把公益揭弊保護法，作為送給全台灣所有公民社會最佳的聖誕節禮物。」不過，這份聖誕禮物今天落空，恐怕得延後了。民眾黨立院黨團下午指出，民眾黨從去年選前就做出承諾，要推動「公益揭弊者保護法」。總召黃國昌說，這同時也是前總統蔡英文2016年跟台灣社會做的承諾，更是2017年司改國是會議結論。但民進黨政府超過2700多天的延宕，以各種方式阻卻該法通過，這次終於有機會三讀。黃國昌進一步指出，民眾黨團堅持，除了公部門以外，私部門也應該要納入範圍，但為避免第一步對廣大中小企造成衝擊，因此黨團「公益揭弊者保護法」再修正動議版本，將第3條弊案範圍訂定在「公務員、政府機關（構）、政府轉投資金額佔資本額20%以上、受政府直接或間接控制的團體或機構、資本額一億元以上之事業，將除國營事業外之政府轉投資20%以上事業與資本額一億元以上事業納入，加強對於揭弊者之保護，並減少對中小企業之衝擊。」第5條也修正為「不限制揭弊者是內部或外部，只要具名檢舉，皆會納入本法保護範疇」，擴大對於揭弊者的保護。據了解，藍營並不贊成納入私部門規範，黃國昌表示，他理解並尊重國民黨團有自己的立場。不過，「台灣民眾黨的價值立場會反映在這8票之上」；與藍營對揭弊者保護措施有共識的部分，民眾黨團也都一起推動相關條文。