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▲今年7月有飼主帶著褐色拉布拉多幼犬托比，希望為牠執行安樂死。（圖／翻攝X@@FeltonR）

▲托比雖然身體有許多隱憂，但在獸醫新主人的陪伴下仍持續長大中。（圖／翻攝Ｘ@FeltonR）

一個念頭就能改變一條生命的結局！今年7月份在紐西蘭，有一隻名叫托比（Toby）的拉布拉多，才剛出生7周就被主人送到醫院，並要求獸醫實施安樂死，而操刀的獸醫里夫（Oliver Reeve）卻決定接手照顧這支充滿病痛的狗狗，最新現況也曝光了！紐西蘭獸醫里夫（Oliver Reeve）在今年7月時，遇上了一個震撼度極高的案例，一位飼主將剛出生7週的拉布拉多狗寶寶托比（Toby）送到診所，一開口就是請醫院為這個小傢伙進行安樂死。飼主解釋，托比（Toby）一出生就被發現有先天性疾病，不但要進行手術，未來的醫藥費也是相當可觀，讓他無力負擔，心一狠決定為托比進行安樂死。獸醫里夫得知詳細原因之後，思考片刻就決定接手照顧托比接下來的一生。時間又過去快要半年，目前托比已經是6個多月大的狗狗，目前體型已經越長越大，里夫也持續為托比的遺傳性疾病進行持續地追蹤，他更發現托比很有可能患上雙側前肢結節病，一種相當罕見的疾病，自己雖然很難過，但依舊會盡力讓托比的生命延續下去，快快樂樂地度過狗生。