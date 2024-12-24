明（25日）迎接聖誕節，OK超商推出聖誕節限定優惠，線上大杯美式、拿鐵買10送10，再送OKpoint 600點（限量1萬組），門市也有極淬莊園咖啡買二送二，即起到門市穿上紅、綠服裝即可獲得OKpoint點數。

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聖誕節（25日）限定，OKmart全台850間門市購買大杯極淬莊園美式、拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送2優惠，喝咖啡就趁這一波，還有OKCAFE攜手阿華田，推出冬季限定經典熱飲，聖誕節起至12月29日，單杯享七折優惠。

▲OKCAFE攜手阿華田，推出冬季限定經典熱飲，聖誕節起至12月29日，單杯享七折優惠。（圖／OK超商提供）
▲OKCAFE攜手阿華田，推出冬季限定經典熱飲，聖誕節起至12月29日，單杯享七折優惠。（圖／OK超商提供）
另外還有專屬雲端商城OKmall也於12月25日聖誕節當天推出限定一日活動，大杯莊園美式、拿鐵買10送10優惠以及大杯極淬莊園美式、拿鐵買10送10，再送OKpoint 600點（限量10000組）。

🟡OK超商
📍門市｜12月25日限定
◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）

📍門市｜12月25日至12月29日
◾OKCAFE阿華田 摩卡拿鐵，7折（原價65元、特價46元）
◾OKCAFE經典阿華田，7折（原價50元、特價35元）

📍APP｜12月25日限定
◾大杯莊園美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯莊園拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）

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