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▲台灣自來水公司第七區管理處自12月26日9時起對南高雄地區做10至15小時停水，請受到影響民眾提前儲水備用。(資料照／記者黃守作攝)

台灣自來水公司第七區管理處今(24)日預告，台灣自來水公司第七區管理處拷潭淨水場為辦理電氣設備檢驗及管線維修三合一工程，將自26日9時起，對南高雄地區做10至15小時停水，請受到影響民眾提前儲水備用。台灣自來水公司第七區管理處處長林家煌表示，第七區管理處拷潭淨水場為辦理電氣設備檢驗及管線維修三合一工程，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，因此，拷潭淨水場須停水辦理電氣設備檢驗，以提升設備穩定度。另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行新庄橋修漏工程及會結原水管修漏工程之管線維修工作，請受影響民眾提前儲水備用。林家煌說，26日9時至晚間7時，停水地區包括，林園區全區；大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮等里；小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明(工業用除外)、店鎮(沿海路以東、工業用除外)、二苓(沿海路以東)、大苓(沿海路以東)、坪頂、大坪(舊部落)等里。鳳山區埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里(鐵路以南)。林家煌並說，26日9時至晚間12時，停水地區包括，林園區：林家、中門等里；小港區孔宅(旭日街一帶)、高松及松山(松美路一帶)、店鎮(紹興街及長興街與江山街一帶)鳳山水庫供給之工業區不受影響，以及臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區大發基地不受影響。林家煌指出，水公司第七區管理處估計此次除停水及壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，但於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間才可恢復正常，所以恢復供水的時間會較延遲，而停水期間造成民眾用水不便，還請見諒。林家煌並指出，第七區管理處為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道，並注意交通安全，而停水期間，水公司提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，至於相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。