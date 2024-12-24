我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府勞工局舉行113年第2梯次產訓合作職前訓練班結訓典禮，145位結業學員與會。(圖／記者黃守作攝，2024.12.24)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.12.24)

▲高雄市水電教育推廣協會在會中也捐贈太陽能訓練設備，以提供相關綠能與配線裝修職訓使用，由勞工局局長江健興(左6)頒贈感謝狀，以表謝意。(圖／記者黃守作攝，2024.12.24)

高雄市政府勞工局於今(24)日下午，在大寮區該局訓練就業中心大寮場域，舉行113年第2梯次產訓合作職前訓練班結訓典禮，勞工局局長江健興期勉與會145位結業學員在訓就中心所學到的技術，能各自在工作領域發光發熱，並持續不斷學習精進自己的技能，以樂觀正面的態度，投入就業市場打拼，成為各自領域中的佼佼者。高雄市政府勞工局113年第2梯次產訓合作職前訓練班結訓典禮，是由勞工局局長江健興與訓練就業中心主任宋世宏共同主持，立法委員林岱樺團隊、市議員邱于軒團隊、王耀裕團隊、李雨庭團隊，以及高雄市水電教育推廣協會理事長及嘉椿水電工程公司董事長黃思堂、亦鴻工程公司董事長黃亦翔、皇晴科技公司董事長蔡昕濬等人與會。會中並由局長江健興頒發獎狀給績優學員黃世宏、葉世丞、姚欣智、丁馨慧、傅志偉、劉宗麟、潘政介、張巧瀅等人，以資鼓勵。高雄市政府勞工局局長江健興表示，學員在受訓期間，積極努力學習知能，考取專業證照，增進個人就業能量，有許多學員也透過實習與媒合機制，獲得企業聘僱邀約，訓後無縫接軌進入就業市場，迎向職涯新旅程。江健興指出，學員們於4個月來的訓練精神值得讚揚，也以實際行動證明，只要努力學習，就一定能掌握一技之長，為自己的未來創造更多可能，盼能以樂觀正面的態度，投入就業市場打拼。高雄市水電教育推廣協會理事長黃思堂在會中，也捐贈太陽能訓練設備，以提供相關綠能與配線裝修職訓使用，由勞工局局長江健興代表接受，並頒贈感謝狀，以感謝該協會對提升職訓設備與技能的協助。