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▲麥特戴蒙將是票房名導諾蘭新片的主角之一，過去兩度和對方合作，一次是客串，一次演配角，這次終於能夠領銜主演。（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆霍蘭德（左）與千黛亞這對話題情侶，將一起演出名導諾蘭的最新電影。（圖／美聯社／達志影像）

當今最有票房號召力的大導演之一克里斯多夫諾蘭，新片籌備時總是神祕兮兮，先找好演員才會公布題材。他的新作已經敲定麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、安海瑟薇、千黛亞、羅伯派汀森、露琵塔妮詠歐、莎莉賽隆等大牌聯手主演，外界本來猜會不會是他沒拍過、也坦言很感興趣的恐怖片，結果卻是改編自荷馬史詩的神話動作片《奧德賽》，這個故事曾被改編成不同形式的電影或電視劇，但以IMAX攝製、前往各國出外景，還是史上頭一遭。荷馬的史詩《奧德賽》早在公元前8世紀已創作，描述希臘英雄參加完特洛伊戰爭後，又在海上流浪10年才返回故鄉，卻沒想到大家以為他已死，且有一群求婚者想要娶走他的妻子，衝突再度發生。一如荷馬前作《伊利亞德》，《奧德賽》的故事也是包含人類與天神的龐大架構，應能讓諾蘭發揮他的創意，用最新電影特效打造出讓人驚嘆的神話奇幻場面。好萊塢20年前拍過《伊利亞德》擷取段落改編的《特洛伊：木馬屠城》，集合布萊德彼特、艾瑞克巴納、奧蘭多布魯、彼得奧圖等大卡司，票房與評價卻不盡理想。諾蘭在以《奧本海默》拿下奧斯卡金像獎之後，選擇以《奧德賽》乘勝追擊，頗令人期待。過往諾蘭讓觀眾最有印象的是拍攝科幻相關內容，譬如《全面啟動》與重映中的《星際效應》，古裝題材較少碰觸，而像《奧德賽》這樣的古希臘時期，更是破天荒第一回。眾所周知他喜歡找合作過的班底，麥特戴蒙繼客串的《星際效應》與擔任配角的《奧本海默》後，終於等到《奧德賽》能演主角的機會，無論年紀或是資歷，都比羅伯派汀森或湯姆霍蘭德更接近荷馬史詩中對於男主角的描述。倒是其他大牌擔任哪個角色，像是第一次加入諾蘭旗下的湯姆霍蘭德、千黛亞、露琵塔妮詠歐等，都還看不太出來，也許諾蘭會給觀眾相當多的驚喜。《奧德賽》預定2026年7月17日在全球各地上映。