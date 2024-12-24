我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許庭綸（左）回饋母校遇到柯敬賢（右）。（圖／喬吉運動提供）

19歲的年輕好手許庭綸在今年中華職棒季中選秀會獲得中信兄弟隊第一指名，他今天帶著感恩的心，回到培育自己到三級基層，關心中平國小、新明國中和平鎮高中的學弟。許庭綸除了勉勵學弟，並致贈相關助學金及球衣裝備等，也期許自己新球季能上一軍。「選上職棒的時候我就很想做這件事。」許庭綸表示，希望讓學弟知道懂得回饋、報恩，讓這股力量成為正向的循環。許庭綸早上先到中平國小，下午則到平鎮高中，以及到平鎮棒球場看新明國中的學弟們。許庭綸也回想起，「看到小小學弟他們，就會想到曾經的自己也是這樣，一路上打上來，也辛苦教練了。」中信兄弟休賽季安排球員、教練團到海外訓練交流，許庭綸也有到日本沖繩參加冬季聯盟。他分享心得，「去之前，平野教練跟我說，『要自主。』 因為那邊沒有人會管你，就是要自動一點去練球，什麼事情都要自己安排，這是我去日本學到的，就如何安排自己的訓練時間。」另外，前中信兄弟陳子豪在今年球季結束後，行使自由球員（FA）權利，以10年破1.3億元的大合約轉戰味全龍。對此，許庭綸僅簡單的說，「好好練球！」平鎮高中棒球隊教練羅健銘表示，許庭綸練習的態度好、打球的拚勁也好，相信很快可以融入職棒，「希望他可以趕快去適應職棒的節奏還有強度，當然最重要的，不要受傷，保持健康！」而新明國中體育組長徐彩菘感謝許庭綸的回饋捐贈，「希望他可以在職棒發光發熱，也可以讓我們的小選手們向學長看齊，繼續為職棒努力、為台灣的棒球努力！」