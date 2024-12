我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《WE ARE 我們的除夕夜》邀來「出力舞集」表演,將顛覆大眾對於傳統音樂的想像。(圖/文總提供)

▲天空娛樂執行長于傳勇擔任《WE ARE 我們的除夕夜》舞蹈總監之一。(圖/文總提供)

▲由《原子少年2》舞蹈總監橘子率領的「TPD舞蹈藝術團隊」將帶來精彩演出。(圖/文總提供)

除夕佳節必備的特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》,揉合娛樂性與藝文共融的特質,除了先前卡司陣容全解鎖之外,今年特別打造其中一主題「我們的歡樂慶典」,由ABAO阿爆(阿仍仍)擔任音樂總監,集結史上最高規格的音樂總監群,如巨壬藝術總監陳子杰、奇洱文創2-CHI、天空娛樂執行長于傳勇、擁有破億神曲的高爾宣OSN、金獎樂團百合花奕碩,並力邀以年度「神舞」16蹲暴紅且擔任《原子少年2》的舞蹈總監「橘子」所帶領的TPD舞蹈藝術團隊,還有霹靂舞代表楊加力與City4舞團,讓全民一起在除夕夜跳起來。「我們的歡樂慶典」當中演出團體包含來自蘭嶼椰油國小,征服海內外,以舞蹈傳承雅美(達悟)海洋之心的小飛魚文化展演隊;藉由YouTube頻道「阿嘟主義」、「Ponay的原式cover」,以幽默風趣與實力兼具的風格吸引無數粉絲的阿拉斯與Ponay卜耐;而顛覆大眾對於傳統音樂的想像,則有來自部落的天籟美聲Nanquaq那屋瓦少女隊,以及將嗨翻舞台的饒舌團體貨櫃兄弟等等,絕對是會撼動全場的動人演出!從先前《WE ARE 我們的除夕夜》的解鎖名單中,除了已連續擔任三年主持人的Sandy(吳姍儒),還邀請到好久不見的中國娃娃,金曲唱將阿爆(阿仍仍)、灣島皇后x美蘇拉家族、林美秀、那屋瓦少女隊、芒果醬 Mango Jump、美秀集團、高爾宣OSN、蕭煌奇、家家、蕭秉治、張秀卿、蔡秋鳳及王彩樺等重量級大咖,將以最華麗最多元的陣容,為觀眾帶來驚奇不斷的至高饗宴。剛於上週結束的「WE ARE 我們的除夕夜 票選K歌金曲」活動,創下全民踴躍投票的盛況,主辦方文化總會表示,四個投票題目中得票數最高的歌曲,將出現在今年的WE ARE舞台上,後續還將公開更多觀眾敲碗期待的陣容,讓全體民眾都能在自己心目中最完美的演出團隊的祝福之下,迎向新的靈蛇年。