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▲在周杰倫12月初的大巨蛋「嘉年華」演唱會上，山下智久驚喜現身大聲告白，掀起粉絲暴動。（圖／民眾提供）

▲山下智久（左）今年主演影集《Drops of God》，在劇中為龐大遺產而和芙洛兒潔芙莉爾（右）較勁。（圖／Apple TV）

亞洲流行天王周杰倫（周董）12月初在大巨蛋開唱，其中VIP區的藝人一個比一個大咖，讓粉絲超級驚喜，而日本男星山下智久也在最後一天演唱會上現身，掀起討論，而今（24）日，周杰倫竟在社群上曬出和山下智久同框慶祝聖誕節的照片，讓粉絲驚訝不已，而周董也喊話粉絲快去觀賞山下智久主演的最新力作《Drops of God》，間接替好友宣傳。周杰倫12月初進攻大巨蛋，演唱會出現了不少重磅級巨星，甚至連來自日本的演員山下智久都來捧場，讓全場驚呼連連，雖然後續杰威爾音樂表示兩人並無淵源，只是都是彼此的粉絲，不過仍讓網友不斷敲碗兩人合作。而今天稍早周董在IG上曬出和山下智久的合照，並開心喊話粉絲：「聖誕快樂！」更替山下智久主演的新影集宣傳：「如果你正在享受一杯美酒的假期，別忘了去看《神之雫 Drops of God》，為歡樂和美好時刻乾杯。」只見兩人坐在窗邊，一邊微笑更一邊舉起香檳看向鏡頭，可見兩人私下交情匪淺。事實上，山下智久演出的新作《Drops of God》在今年4月份於Apple TV上映，該劇講述日本一名知名葡萄酒評論家Alexandre Léger過世後，遺囑表明希望他的女兒卡蜜（芙洛兒潔芙莉爾飾）與養子遠峰一青（山下智久飾）能找出世上最出色的葡萄酒，而率先找到的一方就能得到他的龐大遺產和酒莊。而該影集遠赴日本和法國進行拍攝，也讓劇迷能窺探到許多華麗酒莊的樣貌。