▲在周杰倫12月初的大巨蛋「嘉年華」演唱會上,山下智久驚喜現身大聲告白,掀起粉絲暴動。(圖/民眾提供)

▲山下智久(左)今年主演影集《Drops of God》,在劇中為龐大遺產而和芙洛兒潔芙莉爾(右)較勁。(圖/Apple TV)

亞洲流行天王周杰倫(周董)12月初在大巨蛋開唱,其中VIP區的藝人一個比一個大咖,讓粉絲超級驚喜,而日本男星山下智久也在最後一天演唱會上現身,掀起討論,而今(24)日,周杰倫竟在社群上曬出和山下智久同框慶祝聖誕節的照片,讓粉絲驚訝不已,而周董也喊話粉絲快去觀賞山下智久主演的最新力作《Drops of God》,間接替好友宣傳。周杰倫12月初進攻大巨蛋,演唱會出現了不少重磅級巨星,甚至連來自日本的演員山下智久都來捧場,讓全場驚呼連連,雖然後續杰威爾音樂表示兩人並無淵源,只是都是彼此的粉絲,不過仍讓網友不斷敲碗兩人合作。而今天稍早周董在IG上曬出和山下智久的合照,並開心喊話粉絲:「聖誕快樂!」更替山下智久主演的新影集宣傳:「如果你正在享受一杯美酒的假期,別忘了去看《神之雫 Drops of God》,為歡樂和美好時刻乾杯。」只見兩人坐在窗邊,一邊微笑更一邊舉起香檳看向鏡頭,可見兩人私下交情匪淺。事實上,山下智久演出的新作《Drops of God》在今年4月份於Apple TV上映,該劇講述日本一名知名葡萄酒評論家Alexandre Léger過世後,遺囑表明希望他的女兒卡蜜(芙洛兒潔芙莉爾飾)與養子遠峰一青(山下智久飾)能找出世上最出色的葡萄酒,而率先找到的一方就能得到他的龐大遺產和酒莊。而該影集遠赴日本和法國進行拍攝,也讓劇迷能窺探到許多華麗酒莊的樣貌。