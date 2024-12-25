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▲李燕透露，自己一直把陳子玄當親妹妹看待，而江國瑋則是認識多年的老友。（圖／李小燕正面思考團）

八點檔女星陳子玄去（2023）年閃嫁大8歲的圈外老公江國瑋，當時發文甜喊對方是對的人，現如今結婚一年，藝人李燕昨（24）日與夫妻倆見面，直言「有個情緒穩定的伴侶太重要，不只性格穩定，連相貌也改變。」李燕分享與陳子玄夫妻一年一約，並透露一直把陳子玄當作親妹妹看待，而男方則是自己工作上的老朋友，稱讚兩人婚姻幸福美滿，還說：「有個情緒穩定的伴侶太重要，不只性格穩定，連相貌也改變，期盼這份美好可以一直延續下去。」最後李燕還提到，每個人都有屬於自己的故事，但舊事已過就不要再拿來綑綁自己，心中那份陰暗就讓它灰飛煙滅！照片中也可以看到陳子玄笑得很開心，看起來相當幸福。陳子玄2019年宣布與前夫陳建隆離婚，2023年宣布與江國瑋二婚，當時李燕才發現男方竟然是自己相識多年的老友，她還稱讚男方是一個負責、貼心、零負評、脾氣好的人。