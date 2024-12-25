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▲中華航空機上餐飲又有創舉！首創國內航空全航線、全艙等供酒。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：「紫雲漫遊」、「花粉假期」，酒精濃度皆為4％。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金色三麥旗下的BLAH BLAH Bar，在台北信義區新光三越A8全台首創百萬DIY自助調酒吧。（圖／記者蕭涵云攝）

▲中華航空 空品營銷處 處長曹志芬，歡迎旅客從明年元旦搭機，可以和空姐點喝2款調酒。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金色三麥董事長葉冠廷分享「花粉假期」是果香酸甜風味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金色三麥董事長葉冠廷（圖左三）、中華航空空品營銷處處長曹志芬（圖左四），宣布中華航空聯名金色三麥BLAH BLAH Bar獨家調酒，明年元旦啟航。（圖／記者蕭涵云攝）

▲中華航空聯名金色三麥BLAH BLAH Bar獨家調酒，前三個月獨家於機上享用並搭配打卡活動；明年4月起也會在華航eMall商城販售。（圖／記者蕭涵云攝）

▲日本三得利「HOROYOI 微醉（ほろよい）」，年末推出全新夢幻「草莓聖代」口味。（圖／三得利提供）

愛出國的民眾又有口福了！航空公司持續提升機上餐飲，今（25）日中華航空攜手金色三麥、與旗下全台首創百萬自助調酒吧BLAH BLAH Bar，聯名獨家罐裝調酒飛上藍天，首創全航線、全艙等供應「花粉假期」、「紫雲漫遊」2款以華航企業識別色設計的調酒，2025年1月1日元旦正式啟航；不用出國、在酒吧拍照打卡也有機會抽獎機票。中華航空從疫情後蓬勃旅遊，便展開許多機上餐飲合作，繼首波力邀米其林星級名廚林明健設計漢堡及下酒菜、和亞洲50大酒吧Bar Mood創辦人吳盈憲聯名調酒；最新更與訂位困難名店「昭和食堂」聯名推出煎餃、臭豆腐套餐。現在又有新創舉！中華航空聯名BLAH BLAH Bar、SUNMAI金色三麥打造2款罐裝調酒，更首創全航線、全艙等供應。金色三麥旗下獨家引進自助打酒系統、全台首創百萬DIY自助調酒吧的BLAH BLAH Bar，在台北信義區設置16支汲飲酒吧，民眾可依照自己喜好、當日心情選擇單杯或混合，比例隨心、自行控量扣款，隨性調出屬於自我風味的調酒。中華航空空品營銷處處長曹志芬分享，這次中華航空於異業結合的部分全新再展開調酒項目，攜手金色三麥BLAH BLAH Bar開發特殊台灣風味，最重要的是首創全航線、全艙等供酒服務。曹志芬表示：「這次設計師接受很多挑戰，其實要順利調製出符合華航企業色彩，又是大家都喜歡、甚至不管男性或女性都欣賞的調酒口味，其實不是一件容易的事」，透露經過半年策畫與口味測試調整才誕生。結合中華航空標誌性的櫻花淡粉色打造的「花粉假期」，選用屏東檸檬與百香果酸甜主調，喝起來充滿果香；而神秘的「紫雲漫旅」，則以黑醋栗果香搭配南投凍頂烏龍茶隱味，還受到金色三麥董事長葉冠廷特別推薦：「這款深烘焙，可以喝到明顯茶香」。2025年1月1日起自台北（桃園）出發的旅客，華航提供「花粉假期」，返台時則有「紫雲漫旅」；2月起，則從松山、高雄出發與回台的旅客都能喝到。並計畫於2025年4月起於華航eMall商城獨家上架，讓大家不用出國也有機會品嚐。為歡慶新調飲上線也推出一系列抽獎活動：1、於 BLAH BLAH Bar 拍照打卡上傳到 BLAH BLAH Bar 粉絲專頁或華航粉絲專頁或SUNMAI 粉絲專頁留言指定貼文，便有機會抽限量3 張亞洲區域線經濟艙航點來回機票。2、機上持調酒照片上傳至 BLAH BLAH Bar 粉絲專頁或華航粉絲專頁或SUNMAI粉絲專頁留言指定貼文，便有機會抽限量3張亞洲區域線經濟艙航點來回機票（以上合併抽獎）。1、中華航空會員在 BLAH BLAH Bar 出示本人華航會員卡號（實體/電子），即可享「8pass」自助取酒卡儲值滿 1,000送200。2、金色三麥集團APP 會員凡持機上調酒杯墊到 BLAH BLAH Bar 門市，即贈100元「8pass」自助取酒卡乙張。3、金色三麥集團APP 會員持機上調酒杯墊到金色三麥門市，內用消費滿1000元免費兌換350ml精釀啤酒一杯（口味以門市現場為準，兌換後回收杯墊）。金色三麥集團 APP 會員持機上調酒杯墊到金色三麥門市，內用消費滿 1000 元可免費兌換「350ml啤酒一杯」；參加指定週年慶活動，還有機會抽限量 3張亞洲區域線經濟艙航點來回機票（口味以門市現場為準，兌換後回收杯墊）。另外，日本三得利旗下低酒精飲料品牌「HOROYOI 微醉（ほろよい）」，年末打造全新夢幻「草莓聖代」口味，以冰淇淋氣泡風味完美結合草莓，呈現大人系的甜蜜層次感。歡慶上市，首度攜手療癒系甜點Sugar Miss，12月25日至2025年1月8日，到店購買草莓系列單品，即可獲得「HOROYOI 微醉草莓聖代」全新品項乙罐（數量有限贈完為止）。