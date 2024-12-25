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立法院司法法制委員會今（25）日審總統府秘算，邀總統府秘書長潘孟安備詢。民眾黨立委黃國昌問，潘孟安曾與聯合再生董事長在喜來登吃飯，但還有很多細節不清楚，現在立法院成立國發基金調查委員會，呼籲潘到立院說明。潘反嗆，「關我什麼事？」批黃國昌過去兩年含血噴人，黃也不甘示弱回擊，「你覺得我誹謗歡迎你來告我！」黃國昌說，國發基金投資30億元給號稱綠能國家隊的聯合再生，但聯合再生在政府投資之前已經虧損上百億，投資之後又虧損上百億，這樣投資對嗎？煌更直言，潘孟安與聯合再生董事長很熟，2020年還在喜來登吃飯。潘孟安說，當時是代表屏東縣政府去招商，並由他埋單，但一次吃飯，而且目的是招商，不代表什麼。黃國昌說，因為還有很多細節要釐清，呼籲潘孟安到裡面有很多細節，立法院國發基金調查委員會說明。潘孟安說，這不關他的事。在黃國昌逼問下，潘孟安不滿反嗆黃國昌，「如果聯合再生跟潘孟安有任何關係，請你移送法案，我馬上辭職，但如果沒有，你就辭職。」潘孟安批黃國昌，講了兩年都只會不斷影射，只會含血噴人、含沙射影，黃國昌，「我從來不含沙射影，你就是不願意公開講吃飯講了什麼，你覺得我誹謗歡迎你來告我！」