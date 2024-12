我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安海瑟薇(左)接唱〈Since You Been Gone〉,Kelly Clarkson(右)直接在旁邊趴倒在地,相當佩服對方。(圖/Anne Hathaway stan YouTube)

41歲好萊塢女星安海瑟薇(Anne Hathaway)以《穿著Prada的惡魔》、《麻雀變公主》等電影走紅,許多人都對她的印象就是擁有非常好的演技。不過她其實是被演戲耽誤的歌手,她不僅曾在電影《悲慘世界》唱過主題曲〈I Dreamed A Dream〉,先前為了宣傳新影集,曾登上歌手Kelly Clarkson的脫口秀節目,當時節目組播出Kelly Clarkson的歌曲,正當原唱還在一臉懵的時候,安海瑟薇隨即接唱,且全程沒有鋪墊就狂飆高音,讓Kelly Clarkson在一旁直接當場跪地。安海瑟薇2年前為了宣傳影集《新創玩家》,登上節目《The Kelly Clarkson Show》和Kelly Clarkson一起PK猜歌的環節,當時另一名主持人和節目組故意播放Kelly Clarkson的歌曲〈Since You Been Gone〉,當時音樂一下,安海瑟薇隨即接唱,完全不需要鋪墊,直接當場狂飆高音,讓一旁的Kelly Clarkson直接佩服到「五體投地」,當場跪地趴在地上,而安海瑟薇完全不受影響,繼續完美詮釋每一個高音。當時有不少人被安海瑟薇的嗓音驚豔,但其實她在演出2012年電影《悲慘世界》時,就曾演唱過主題曲〈I Dreamed A Dream〉,甚至在試唱的時候,動人嗓音直接讓導演湯姆胡柏(Tom Hooper)2度落淚,也直言這次第一次在選角的時候落淚,「這真是太瘋狂了!」而私底下的安海瑟薇其實歌路很廣,不僅會唱情歌,就連快嘴饒舌和爵士樂都難不倒她,之前她上《康納脫口秀》就曾展示過嗆辣RAP,在主持人James Corden的節目中,更直接在單元「Drop the Mic」中和主持人對嗆,最後直接丟下麥克風,火力全開的表現讓人驚呆。