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▲安海瑟薇（左）接唱〈Since You Been Gone〉，Kelly Clarkson（右）直接在旁邊趴倒在地，相當佩服對方。（圖／Anne Hathaway stan YouTube）

41歲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）以《穿著Prada的惡魔》、《麻雀變公主》等電影走紅，許多人都對她的印象就是擁有非常好的演技。不過她其實是被演戲耽誤的歌手，她不僅曾在電影《悲慘世界》唱過主題曲〈I Dreamed A Dream〉，先前為了宣傳新影集，曾登上歌手Kelly Clarkson的脫口秀節目，當時節目組播出Kelly Clarkson的歌曲，正當原唱還在一臉懵的時候，安海瑟薇隨即接唱，且全程沒有鋪墊就狂飆高音，讓Kelly Clarkson在一旁直接當場跪地。安海瑟薇2年前為了宣傳影集《新創玩家》，登上節目《The Kelly Clarkson Show》和Kelly Clarkson一起PK猜歌的環節，當時另一名主持人和節目組故意播放Kelly Clarkson的歌曲〈Since You Been Gone〉，當時音樂一下，安海瑟薇隨即接唱，完全不需要鋪墊，直接當場狂飆高音，讓一旁的Kelly Clarkson直接佩服到「五體投地」，當場跪地趴在地上，而安海瑟薇完全不受影響，繼續完美詮釋每一個高音。當時有不少人被安海瑟薇的嗓音驚豔，但其實她在演出2012年電影《悲慘世界》時，就曾演唱過主題曲〈I Dreamed A Dream〉，甚至在試唱的時候，動人嗓音直接讓導演湯姆胡柏（Tom Hooper）2度落淚，也直言這次第一次在選角的時候落淚，「這真是太瘋狂了！」而私底下的安海瑟薇其實歌路很廣，不僅會唱情歌，就連快嘴饒舌和爵士樂都難不倒她，之前她上《康納脫口秀》就曾展示過嗆辣RAP，在主持人James Corden的節目中，更直接在單元「Drop the Mic」中和主持人對嗆，最後直接丟下麥克風，火力全開的表現讓人驚呆。