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▲海洋委員會海洋保育署舉辦國家海洋污染防治白皮書發布會，期落實海洋污染防治。(圖／記者黃守作攝，2024.12.25)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.12.25)

▲海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.12.25)

海洋委員會海洋保育署於25日，在高雄軟體園區鴻海研發總部大樓大廳，舉辦國家海洋污染防治白皮書發布會，依據海洋污染防治法發布首部國家海洋污染防治白皮書，期透過國家海洋污染防治白皮書海洋污染防治路徑之實踐，展望於2030年能達成確保海洋環境無污染、形塑循環經濟生活、實現人與海洋環境和平共存的願景。海洋委員會海洋保育署國家海洋污染防治白皮書發布會，是由海洋委員會主任委員管碧玲與海洋保育署署長陸曉筠共同主持，並與海洋委員會副主任委員黃向文、海洋保育署副署長吳龍靜及海岸巡防署副署長許靜芝共同宣示。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋污染防治白皮書是以海洋委員會2020年發布之國家海洋政策白皮書為架構，以「提升海污防治量能，減少海洋廢棄物」及「維護海洋環境，確保潔淨海水」為策略方針，統合7項措施，成為4大行動計畫，分別為完備海域環境監測調查、強化海洋廢棄物治理、提升海洋污染預防及應處量能及強化教育推廣及國際交流，以全面性前瞻思維，據以擘劃海洋污染防治務實行動計畫。海洋保育署署長陸曉筠指出，世界各國正戮力於減少海洋污染，保護海洋生物及資源，我國台灣四周環海，海洋生物多樣性高，國人之社經活動無不與海洋環境互為影響，鑒於現行國家所處局面與未來在海洋上所面對之機遇與挑戰，在海洋委員會主任委員管碧玲管帶領下，賦予3安及4海的國家使命及任務，海洋保育署即主責3大項，分別是海洋污染防治、海洋廢棄物治理及海洋生態保育部分，這本白皮書分別論述海洋環境監測、海廢治理與海污防治之海洋環境管理工作。管碧玲期勉海洋保育署，未來應以強化海域微塑膠監測、強化海廢溯源管理、擴大海洋污染管制及海污基金上路，訂定國家海洋污染防治路徑之短中長期目標，並藉由跨部會中央及地方政府，以及產官學研合作下，以更完善之相關工作架構與路徑，完整呈現我國於海洋污染防治之努力歷程，每5年持續檢討修訂，擘劃未來重要工作願景及實踐步驟。