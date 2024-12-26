美國生技製藥大廠愛爾康（Alcon）旗下一款人工淚液，近日接獲消費者投訴，聲稱在密封瓶內發現不明異物，經查該異物是由真菌（fungal）引起的。

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綜合《今日美國》等美媒報導，美國食品藥物管理局（FDA）本週公告，總部位於德州沃思堡（Fort Worth）的愛爾康實驗室（Alcon Laboratories），近日接獲消費者投訴，在其「視舒坦」（Systane）Ultra PF滋潤眼藥水密封瓶內，發現不明異物。

經過檢驗，愛爾康公司確認瓶內異物屬於真菌，報導指出，真菌污染可能導致使用者眼部感染，甚至威脅其視力，在極少數情況下，還可能會使免疫功能低下的患者出現生命危險。

雖然目前尚未獲報有使用者出現不良反應，但業者已宣布自主回收，並公布回收批號等資訊，包裝紙盒以綠色為主，外盒上印有Systane Lubricant Eye Drops以及Ultra PF等字樣，為每盒25支塑膠單包裝，批號10101，有效日期為2025年9月。

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