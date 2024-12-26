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台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，今天偵查終結起訴11人，其中柯文哲遭求刑28年6月，根據起訴書內容，柯文哲2017年台北市長連任後，雖經蔡壁如提醒「沈慶京是個壞人」，但柯文哲跟沈慶京仍謀議既定，不再任命林欽榮、林洲民，改任命彭振聲、黃景茂分邊為副市長兼任都委會主委、都發局長，兩人共謀圖利京華城公司。起訴書中表示，沈慶京106年11月間請託柯文哲透過蔡壁如要求時任副市長兼都委會主委林欽榮「於主持會議時將確認計畫區域內基地容積率為560%以外的議題，另案處理」，林欽榮拒絕另案處理，林洲民也堅持依循都市計畫變更程序。起訴書中指出，柯文哲107年連任台北市長，雖經蔡壁如提醒，柯文哲仍跟沈慶京謀議既定，不再任命林欽榮、林洲民，改任命彭振聲、黃景茂分別為副市長兼任都委會主委、都發局長，彭、黃承上意，共同圖利並謀劃在都委會中不退回研議案，反組成專案小處，讓邵琇佩可以在專案小組中提出京華城可以考慮依照都市計畫法申請容積獎勵即方案四的違法建議，再由彭振聲主持會議做成決議「表示尊重方案四」予以應合，藉以告訴都發局都委會將尊重京華城公司提出修訂細部計畫案已申請容積獎勵的研議意見。