▲《致富攻略》由暢銷作家Ramit Sethi主演,主要幫一些理財遇到困難的人或是伴侶解決他們現階段遇到的財務困境。(圖/Netflix)

▲《金錢解碼》以淺顯易懂的方式,帶觀眾識別5個容易掉入的金錢陷阱。(圖/Netflix)

▲《聰明生活經濟學》邀請了4位理財達人,替4組素人提供理財建議,希望能幫助他們擺脫財務困境。(圖/Netflix)

對於初入投資領域的新手來說,理財知識的學習是一個漫長且艱難的過程,若你覺得看書太無聊,追劇也是個不錯的好選擇。《NOWnews今日新聞》特別整理出3部金融相關的Netflix影集,讓大家放鬆的同時又能學到一些金融知識!《致富攻略》是一部真人實境秀,由知名紐約時報暢銷書作家拉米特塞提(Ramit Sethi )主持、其暢銷書《I Will Teach You to Be Rich》(我教你變成有錢人)改編。拉米特塞提會利用6周的時間,協助來自不同地區、不同年齡層與不同身分背景的美國民眾,解決他們現階段遇到的財務困境,從中與觀眾分享值得審思的理財觀念。紀錄片《金錢解碼》以美國社會現狀為例,分別討論5個常見的金錢陷阱及詐騙,包括「快速致富」、「信用卡」、「學貸」、「賭博」、「退休金」,以訪談加上淺顯易懂的動畫形式,結合歷史小故事揭露背後的金錢黑洞,1集片長約20分鐘左右、共5集,快速地讓人看懂平常難以察覺到的隱形陷阱。《聰明生活經濟學》找來4位理財專家,提供4組素人來賓為期1年的「個人理財教練課」,分別有投資理財小白、長期欠卡債、存不了錢的月光族、希望可以提早退休的夫婦,針對不同個案的需求與目標,提供實際可執行的改善方案。整部片沒有困難的知識點,淺顯易懂地解釋經濟學名詞,非常容易吸收,連理財小白都可以秒懂!