對於初入投資領域的新手來說，理財知識的學習是一個漫長且艱難的過程，若你覺得看書太無聊，追劇也是個不錯的好選擇。《NOWnews今日新聞》特別整理出3部金融相關的Netflix影集，讓大家放鬆的同時又能學到一些金融知識！
富裕人生如何打造？《致富攻略》顛覆你的舊觀念
《致富攻略》是一部真人實境秀，由知名紐約時報暢銷書作家拉米特塞提（Ramit Sethi ）主持、其暢銷書《I Will Teach You to Be Rich》（我教你變成有錢人）改編。拉米特塞提會利用6周的時間，協助來自不同地區、不同年齡層與不同身分背景的美國民眾，解決他們現階段遇到的財務困境，從中與觀眾分享值得審思的理財觀念。
輕鬆好吸收！《金錢解碼》帶你識別5個金錢陷阱
紀錄片《金錢解碼》以美國社會現狀為例，分別討論5個常見的金錢陷阱及詐騙，包括「快速致富」、「信用卡」、「學貸」、「賭博」、「退休金」，以訪談加上淺顯易懂的動畫形式，結合歷史小故事揭露背後的金錢黑洞，1集片長約20分鐘左右、共5集，快速地讓人看懂平常難以察覺到的隱形陷阱。
理財新手看過來！《聰明生活經濟學》普通人看也超有感
《聰明生活經濟學》找來4位理財專家，提供4組素人來賓為期1年的「個人理財教練課」，分別有投資理財小白、長期欠卡債、存不了錢的月光族、希望可以提早退休的夫婦，針對不同個案的需求與目標，提供實際可執行的改善方案。整部片沒有困難的知識點，淺顯易懂地解釋經濟學名詞，非常容易吸收，連理財小白都可以秒懂！
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《致富攻略》是一部真人實境秀，由知名紐約時報暢銷書作家拉米特塞提（Ramit Sethi ）主持、其暢銷書《I Will Teach You to Be Rich》（我教你變成有錢人）改編。拉米特塞提會利用6周的時間，協助來自不同地區、不同年齡層與不同身分背景的美國民眾，解決他們現階段遇到的財務困境，從中與觀眾分享值得審思的理財觀念。
輕鬆好吸收！《金錢解碼》帶你識別5個金錢陷阱
紀錄片《金錢解碼》以美國社會現狀為例，分別討論5個常見的金錢陷阱及詐騙，包括「快速致富」、「信用卡」、「學貸」、「賭博」、「退休金」，以訪談加上淺顯易懂的動畫形式，結合歷史小故事揭露背後的金錢黑洞，1集片長約20分鐘左右、共5集，快速地讓人看懂平常難以察覺到的隱形陷阱。
理財新手看過來！《聰明生活經濟學》普通人看也超有感
《聰明生活經濟學》找來4位理財專家，提供4組素人來賓為期1年的「個人理財教練課」，分別有投資理財小白、長期欠卡債、存不了錢的月光族、希望可以提早退休的夫婦，針對不同個案的需求與目標，提供實際可執行的改善方案。整部片沒有困難的知識點，淺顯易懂地解釋經濟學名詞，非常容易吸收，連理財小白都可以秒懂！