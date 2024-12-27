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▲BIGBANG出身的演員崔勝鉉（T.O.P）在《魷魚遊戲2》劇中的角色設定是一名會吸毒的饒舌歌手，讓觀眾相當傻眼。（圖/翻攝Netflix）

▲T.O.P在《魷魚遊戲2》遊戲過程中都會吸食毒品，甚至和其他參賽者對話都顯露對毒品的老練，讓觀眾相當傻眼。（圖/Threads）

韓劇《魷魚遊戲2》等待多年終於在日前上線，不少劇迷第一時間就立刻上Netflix追劇，沒想到才剛開播就立刻引起爭議，有觀眾發現BIGBANG出身的演員崔勝鉉（T.O.P）在劇中的角色設定相當不對勁，竟然會被安排飾演一個「毒蟲參賽者」，有網友在社群平台「Threads」貼文指出「剛剛開追《魷魚遊戲2》，貼文曝光後，不少劇迷也紛紛回應、「看了真的很傻眼，自嘲到令人覺得可怕」；不過也有人力挺表在《魷魚遊戲2》當中，T.O.P飾演的是編號230號的參賽者「薩諾斯」，後來甚至數次大動作切割BIGBANG並且退團，疑似跟隊友GD鬧翻，在團名上畫上大大「X」，這幾年沈寂許久都沒作品，事實上，對於T.O.P的選角，《魷魚遊戲2》的導演黃東赫先前就表示：只能說，每個人對戲劇感受度不同，但既然木已成舟，喜愛《魷魚遊戲》的朋友也只能接受導演的決定，乖乖看第二季的內容啦！