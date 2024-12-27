韓劇《魷魚遊戲2》等待多年終於在日前上線，不少劇迷第一時間就立刻上Netflix追劇，沒想到才剛開播就立刻引起爭議，有觀眾發現BIGBANG出身的演員崔勝鉉（T.O.P）在劇中的角色設定相當不對勁，竟然會被安排飾演一個「毒蟲參賽者」，由於過去T.O.P曾涉入吸食大麻風波，沒想到卻出演這個角色讓大批粉絲感到傻眼，韓媒也不留情面的痛批T.O.P演技差，要他跟全世界道歉。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「剛剛開追《魷魚遊戲2》，結果T.O.P在劇中的角色設定是一個毒蟲欸，這是什麼天大的勇氣啊？這不會被罵嗎？雖然感覺是在自嘲，但好像韓網不吃這一套，罵聲一整片。」
貼文曝光後，不少劇迷也紛紛回應「我真的不知道他在演戲還是演他自己，不是很好的操作」、「要復出的話，真的不能用這種方式，看了很傻眼」、「看了真的很傻眼，自嘲到令人覺得可怕」；不過也有人力挺表示「自嘲在媒體眼中的自己吧，倒是覺得挺大膽的風格啊」、「所以導演有說啊，演那個角色他需要很大勇氣。」
---------以下有雷，請斟酌觀看--------
《魷魚遊戲2》開播就被罵爆！T.O.P角色設定不對勁
在《魷魚遊戲2》當中，T.O.P飾演的是編號230號的參賽者「薩諾斯」，背景設定他是選秀節目亞軍出身，後來因為投資虛擬貨幣失敗人生墜落谷底，因此才參加魷魚遊戲，但劇中的他除了出場都會唱Rap之外，在參加每關遊戲之前，都會服用藏在十字架項鍊裡的毒品，名副其實也是一名「毒蟲」。
尷尬的是，T.O.P自己在2017年時被爆出吸食大麻，還因此被判刑10個月，緩刑2年以及1萬2千元罰金，後來甚至數次大動作切割BIGBANG並且退團，疑似跟隊友GD鬧翻，在團名上畫上大大「X」，這幾年沈寂許久都沒作品，《魷魚遊戲2》可以說是他復出之作，但沒想到因為這樣的角色設定，又讓T.O.P爭議事端被挖出來，觀眾好感度並未增加多少。
導演不後悔選角崔勝鉉！韓媒看不懂痛批：請向全世界觀眾道歉
事實上，對於T.O.P的選角，《魷魚遊戲2》的導演黃東赫先前就表示：「崔勝鉉是這個角色不可或缺的人選。我個人認為他非常適合這個角色，這是經過深思熟慮的決定，希望觀眾能在觀看作品後再進行評判。」
如今戲劇上架後，該選角並未獲得觀眾認同，甚至引發更多的炎上話題，有韓媒報導更是直接狠批：「T.O.P就是整部戲最差的選角」、「T.O.P的演技太爛，請向全世界觀眾道歉」、「為何要堅持讓T.O.P演出這個角色，逼觀眾接受這個選擇？」只能說，每個人對戲劇感受度不同，但既然木已成舟，喜愛《魷魚遊戲》的朋友也只能接受導演的決定，乖乖看第二季的內容啦！
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貼文曝光後，不少劇迷也紛紛回應「我真的不知道他在演戲還是演他自己，不是很好的操作」、「要復出的話，真的不能用這種方式，看了很傻眼」、「看了真的很傻眼，自嘲到令人覺得可怕」；不過也有人力挺表示「自嘲在媒體眼中的自己吧，倒是覺得挺大膽的風格啊」、「所以導演有說啊，演那個角色他需要很大勇氣。」
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《魷魚遊戲2》開播就被罵爆！T.O.P角色設定不對勁
在《魷魚遊戲2》當中，T.O.P飾演的是編號230號的參賽者「薩諾斯」，背景設定他是選秀節目亞軍出身，後來因為投資虛擬貨幣失敗人生墜落谷底，因此才參加魷魚遊戲，但劇中的他除了出場都會唱Rap之外，在參加每關遊戲之前，都會服用藏在十字架項鍊裡的毒品，名副其實也是一名「毒蟲」。
尷尬的是，T.O.P自己在2017年時被爆出吸食大麻，還因此被判刑10個月，緩刑2年以及1萬2千元罰金，後來甚至數次大動作切割BIGBANG並且退團，疑似跟隊友GD鬧翻，在團名上畫上大大「X」，這幾年沈寂許久都沒作品，《魷魚遊戲2》可以說是他復出之作，但沒想到因為這樣的角色設定，又讓T.O.P爭議事端被挖出來，觀眾好感度並未增加多少。
導演不後悔選角崔勝鉉！韓媒看不懂痛批：請向全世界觀眾道歉
事實上，對於T.O.P的選角，《魷魚遊戲2》的導演黃東赫先前就表示：「崔勝鉉是這個角色不可或缺的人選。我個人認為他非常適合這個角色，這是經過深思熟慮的決定，希望觀眾能在觀看作品後再進行評判。」
如今戲劇上架後，該選角並未獲得觀眾認同，甚至引發更多的炎上話題，有韓媒報導更是直接狠批：「T.O.P就是整部戲最差的選角」、「T.O.P的演技太爛，請向全世界觀眾道歉」、「為何要堅持讓T.O.P演出這個角色，逼觀眾接受這個選擇？」只能說，每個人對戲劇感受度不同，但既然木已成舟，喜愛《魷魚遊戲》的朋友也只能接受導演的決定，乖乖看第二季的內容啦！