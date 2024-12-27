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美國職籃（NBA）在今（27）日公布今年聖誕大戰的收視率，今年NBA一共安排5場聖誕大戰，今年的收視率創下近5年來的新高，與去年聖誕大戰相比，在各平台的觀看人數增長84%，美國地區這5場比賽平均吸引525萬名觀眾觀看，其中洛杉磯湖人出戰金州勇士的比賽成為近5年來收看人數最多的一場NBA例行賽和聖誕大戰，平均收看人數為776萬，最多收看人數為832萬。湖人昨（26）日主場迎戰勇士，最終湖人靠著LeBron James攻下31分、10助攻、4籃板，加上Austin Reaves26分、10籃板、10助攻的「大三元」數據最終以115：113險勝勇士，「勇湖大戰」一直都是NBA近年來的收視保證，加上聖誕大戰，因此也吸引超過700萬人觀看，成為近5年來收視率最高的NBA例行賽以及聖誕大戰。今年聖誕大戰與往年較不同的是，今年除了傳統體育頻道的轉播外，串流平台也加入轉播行列，今年NBA聖誕大戰除了ABC、ESPN、ESPN2等三個頻道轉播外，迪士尼旗下串流平台Disney＋也加入轉播行列，Netflix則是在美國時間聖誕節當天，轉播堪薩斯酋長對上匹茲堡鋼人，以及巴爾的摩烏鴉對決休士頓德州人的比賽。根據《美聯社》報導，全美至少有6500萬名觀眾，在Netflix上觀看至少一分鐘的NFL轉播，烏鴉對上德州人的比賽平均收看人數為2340萬，酋長對鋼人則是2410萬，收視率遠超NBA，雖James在對上勇士的比賽過後，表示：「聖誕節是屬於NBA的日子」但透過收視率分析來看NBA的關注度依舊不敵NFL，但聖誕大戰還是為收看人數低迷的NBA打了一劑強心針。