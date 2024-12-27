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台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，台北地院今（27）日凌晨裁定前台北市長柯文哲3000萬元交保。對此，媒體人黃智賢批評，柯文哲與民眾黨是「司法政治課」，「怎麼拿錢，怎麼藏錢，怎麼不認罪，怎麼踐踏司法，貪污必勝」。台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，昨天依貪污等罪起訴柯文哲等11人，並將5名在押被告移審台北地院；北院凌晨裁定柯文哲3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。對此，黃智賢指出，民眾黨立委跟支持者昨天在法庭外鬧了一夜，一直鼓躁，喊叫放人回家，立委黃國昌還跟警察衝突，雖然法律規定，法院前不能集會遊行，「但法律是約束我們這種賤民用的，黃國昌這種民王，是在法律之上」。黃智賢提到，法官把柯文哲交保很有意思，且法官承認「柯文哲依檢察官所提出撕碎字條、對話紀錄等證據，有相當理由足認有湮滅證據及勾串共犯之虞」，因此法官都承認柯文哲有湮滅證據跟勾串證人之虞還放人！黃智賢認為，柯文哲不是有滅證之虞而已，而是是做了一切滅證，還做了太多勾串證人的事，叫「橘子逃亡」，但合議庭卻裁定，「全案經檢方偵查完備起訴，重要證人均已具結證述，事實晦暗不明風險，已降低」，「風險降低，請問法官是降低多少？難道法庭外的8個立委跟鬧事群眾，還沒有顯現柯文哲的實質影響力嗎？」黃智賢直言，柯文哲這麼有錢、民眾黨也這麼有錢，法官居然只要3000萬交保金，黃國昌還可以厚著臉皮說，柯文哲可不像桃園前市長鄭文燦，交保金3000萬要辛苦籌。「黑道老大要學起來，犯了事，要帶小弟去鬧，要找立委護駕，絕對不要認罪，絕對不要尊重司法！」黃智賢諷刺，柯文哲跟柯黨，是一堂司法政治課，「怎麼拿錢，怎麼藏錢，怎麼不認罪，怎麼踐踏司法，貪污必勝」。