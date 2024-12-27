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Dennis Schroder本季透過交易，從東區弱旅籃網轉戰勇士，期待幫助Stephon Curry分擔持球壓力，結果Schroder加入至今為勇士出賽4場僅拿1勝，這位資深控衛近日受訪時也透露還在適應球隊體系，跟Curry一起打球是項挑戰。Schroder於12月15日正式加盟勇士，結果代表勇士首場出賽，球隊就被灰熊海電51分，後續好不容易贏下灰狼，下戰又輸給溜馬，昨日則遭湖人絕殺。總計Schroder加盟後4場吞3敗，個人成績也陷入低潮，先發出賽4場，在場均27分鐘上場時間內，只能貢獻8.5分、4助攻，投籃命中率跌到28.2%Schroder稍早接受《ESPN》記者Marc Spears訪問時，坦言還需要時間融入Curry、Draymond Green為主的運作體系中，現階段對他而言是一項挑戰。「當球隊裡有兩位未來名人堂球員，我不會希望他們配合犧牲，我能做的就是融入在他們的體系中。」Schroder也表示球團上下都在全力幫助他，在攻防兩端融入球隊運作，而他也會保持自己的侵略性。Schroder隨後舉出過去在湖人與另外一位巨星LeBron James打球經歷，「我過去也曾遇過類似情況，Curry是我生涯遇過最強的隊友之一，Green則很特別，但我還是會維持侵略性，當我打出好表現時，你知道我可以做出多少貢獻。」