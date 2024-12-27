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美國職籃（NBA）金州勇士昨（26）日客場迎戰洛杉磯湖人，雙方上演聖誕大戰，《Bleacher Report》在上發出一段場邊影片，在比賽中Stephen Curry趁著空檔和湖人總教練JJ Redick閒聊，Curry問Redick今年被吹幾次技術犯規，Redick卻把技術犯規聽成簡訊，兩人雞同鴨講，場面十分逗趣。勇士對上湖人的比賽中，Curry在比賽的空檔和Redick聊天，Curry問Redick今年被吹幾次技術犯規（How many techs you got this year？）Redick錯把技術犯規的簡稱「Techs」聽成簡訊「Texts」，最後Curry比出「插T」的手勢，Redick才明白Curry的問題，並回答一次，Curry閒聊時Draymond Green剛好站在旁邊，影片留言區有不少網友表示：「這個問題應該要問旁邊那個人」此外《Bleacher Report》也發佈另一則影片，在影片中Curry持球，並用頭指揮Buddy Hield向禁區跑位，底下也有不少網友稱讚Curry的籃球智商，「這是聰明的球員才會有的動作」「Curry就是一個很Chill的球員」「他在打NBA比賽的同時，指導NBA球員這太瘋狂了」勇士在聖誕大戰最終以113：115不敵湖人，吞下近期的2連敗，近14場比賽勇士苦吞11敗，前戰績為15勝14負，位居西區第十，明（28）日對上快艇的比賽，Curry也確定缺席，Green也因傷可能不會出賽，對於勇士來說，這兩人的缺陣無疑是雪上加霜。