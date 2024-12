我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職籃(NBA)金州勇士昨(26)日客場迎戰洛杉磯湖人,雙方上演聖誕大戰,《Bleacher Report》在上發出一段場邊影片,在比賽中Stephen Curry趁著空檔和湖人總教練JJ Redick閒聊,Curry問Redick今年被吹幾次技術犯規,Redick卻把技術犯規聽成簡訊,兩人雞同鴨講,場面十分逗趣。勇士對上湖人的比賽中,Curry在比賽的空檔和Redick聊天,Curry問Redick今年被吹幾次技術犯規(How many techs you got this year?)Redick錯把技術犯規的簡稱「Techs」聽成簡訊「Texts」,最後Curry比出「插T」的手勢,Redick才明白Curry的問題,並回答一次,Curry閒聊時Draymond Green剛好站在旁邊,影片留言區有不少網友表示:「這個問題應該要問旁邊那個人」此外《Bleacher Report》也發佈另一則影片,在影片中Curry持球,並用頭指揮Buddy Hield向禁區跑位,底下也有不少網友稱讚Curry的籃球智商,「這是聰明的球員才會有的動作」「Curry就是一個很Chill的球員」「他在打NBA比賽的同時,指導NBA球員這太瘋狂了」勇士在聖誕大戰最終以113:115不敵湖人,吞下近期的2連敗,近14場比賽勇士苦吞11敗,前戰績為15勝14負,位居西區第十,明(28)日對上快艇的比賽,Curry也確定缺席,Green也因傷可能不會出賽,對於勇士來說,這兩人的缺陣無疑是雪上加霜。