我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市前市長柯文哲昨（26）日被台北地檢署以收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴，並具體求刑28年6個月，起訴書多達190頁，長期挺柯文哲的館長陳之漢表示，他看完起訴書後，很驕傲他沒挺錯人，引起外界討論。對此，作家謝知橋計算，館長1分鐘能閱讀2000字，詢問「健身可以增加閱讀速度？」檢方認定柯文哲涉犯4大罪，求刑28年6個月，並釋出190多頁「精簡版」的起訴書，館長沒多久便在臉書發文說，「看完了起訴書，我很驕傲，我沒有挺錯人，柯文哲你辛苦了」。對此，謝知橋昨在臉書提到，他會速讀，190頁起訴書他到現在都還沒看完，「結果館長說他看完了，然後還說他沒有挺錯人，健身可以增加閱讀速度？」謝知橋說，起訴書約有60萬字，館長的閱讀速度大概是每分鐘2000字，一般人閱讀速度是每分鐘300字，「真的天縱英才」；他也笑稱，「還是谷阿莫有幫他做一個五分鐘看完起訴書？」