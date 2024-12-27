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美國職籃（NBA）印地安納溜馬今（27）日主場對上奧克拉荷馬雷霆，比賽第四節出現離奇一幕，從轉播畫面上看，雷霆是從球場右邊往左進攻，而裁判在第四節開打時，竟將球發錯邊，讓雷霆往自家籃筐進攻，雷霆後衛Ajay Mitchell也沒有發現異常，還帶球過了半場，直到隊友提醒後才發現跑錯邊，並馬上回身往溜馬籃筐上籃，但裁判表示得分不算。溜馬對上雷霆一戰，比賽第四節開始時，雷霆應該是要從球場的右邊往左邊進攻，但裁判發球卻發錯邊，此時Mitchell還未察覺到異常，但遠邊的Isaiah Joe不斷攤手表示錯邊了，Mitchell意識到後，也隨即轉身朝溜馬籃筐上籃，但此時裁判也意識到錯誤，並吹停比賽，表示這次上籃得分不算。裁判吹停比賽後，雷霆總教練Mark Daigneault也在場邊露出一臉疑惑的眼神，有趣的是當時在場上的溜馬球員，沒有人意識到發球錯邊，場上五人都專注防守，直到裁判響哨，才有溜馬球員上前向裁判示意。最終雷霆此戰靠著Shai Gilgeous-Alexander砍下45分、8籃板、7助攻的好表現下，終場以120：114擊敗溜馬，終結溜馬5連勝的同時也拿下近期的4連勝。