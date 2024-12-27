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台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，依貪污等罪起訴柯文哲等11人，並將5名在押被告移審台北地院，北院今（27）日裁定柯文哲以3000萬元交保，並限制住居、出境出海。對此，民進黨立委王世堅呼籲，柯文哲應該認罪、道歉，才能讓民眾黨浴火重生，而他也認為，柯文哲的政治生命到此為止，現在會被判那麼重，就是因為連應訊都不肯，是有史以來最高傲的待審犯之一。對於柯文哲被起訴一事，王世堅上午受訪時說，看到現在柯文哲只有8個字形容，「不勝唏噓、哀矜勿喜」，整個社會經過這半年來柯案的衝擊，現在也是該翻頁的時候，「柯文哲應該認罪、道歉，才能讓民眾黨浴火重生」。王世堅呼籲，柯文哲做的這些事，應該鄭重向全體國人道歉，國家、社會過去如何栽培、支持柯，讓他擔任首都市長，但隨著貪腐案一件件不堪的事實證據被呈現出來後，柯應該跟國家社會道歉，「認罪、道歉，這是柯現在最好的救贖」。對於是否認為柯文哲政治生命終結？王世堅直言「到此為止」，柯判自己政治死亡、社會死亡，一切都是自己導致，柯案就交給司法公正審理、做出應有判刑。王世堅認為，柯文哲認罪道歉後，反而會因誠懇態度在量刑上輕很多，而現在這麼重，就是因為連應訊都不肯，是有史以來最高傲的待審犯之一。王世堅感嘆，民眾黨還有許多優秀的年輕小草，聽了柯文哲編織的夢一路追隨，怎麼忍心再演第二套政治追殺劇本？雖然有些小草們離開，但還有很多鋼鐵小草，柯文哲明知全部案情，為何還要繼續騙？若能認罪道歉、放過民眾黨一馬，就能讓民眾黨有志之士浴火重生。