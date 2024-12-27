NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月28日賽程，共有8場比賽進行，焦點之戰為金州勇士對上洛杉磯快艇，勇士近14場比賽苦吞11敗，當家後衛Stephen Curry對上快艇的比賽將因傷無法出賽，Draymond Greem也遭遇傷勢，目前能否上場不得而知，快艇方面Kawhi Leonard則是持續缺陣，也令本場比賽星味下降不少。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：勇士交手快艇焦點之戰

📍比賽背景

兩隊上一次交手快艇以102：99擊敗勇士，明日雙方將再度碰頭，根據多家外媒報導，Curry因膝蓋傷勢對上快艇的比賽並不會登場，而Green也因傷目前無法確定能否上場，對於勇士來說，近期球隊狀態低迷Curry又因傷無法出賽，對於總教練Steve Kerr來說相當頭痛，快艇方面Leonard持續缺戰，但在James Harden的帶領下，球隊戰績依舊保持在西區第7的位置。

📍數據對比

勇士本季場均得分112.8分（聯盟排名第11），快艇場均得分為109.6分（聯盟排名第22）。

勇士本季投籃命中率為45％（聯盟排名第24），溜馬本季投籃命中率為46.6％（排名聯盟第13）。

📍雙方關鍵球員

勇士：在Curry受傷的情況下，剛加入球隊的Dennis Schroder就成為團隊的靈魂人物，但Schroder加盟勇士後，球隊在近4場比賽中吞下3敗，Schroder的個人數據相比起籃網時期也下滑不少，場均27分鐘，只繳出8.5分、4助攻的表現，Curry缺陣的情況下，Schroder無疑會成為勇士先發控衛的不二人選，能否率領勇士逆襲，成為球迷關注焦點。

快艇：在Leonard持續高掛免戰牌的情況下，除了Harden外，今年打出驚奇表現的Norman Powell成為快艇核心人物之一， Powell目前場均上場33分鐘，繳出24.1分、3.3籃板、2.6助攻的表現，場均得分甚至比Harden還要高，加上Ivica Zubac和Kevin Porter Jr.的優異表現，讓快艇依舊維持在西區前8以內。

🟡NBA2024-25例行賽12月27日賽程表： 

對戰組合

 時間
 
New York

   @  Orlando

 8:00 AM    
Indiana

   @  Boston

 8:30 AM    
San Antonio

   @  Brooklyn

 8:30 AM    
Minnesota

   @  Houston

 9:00 AM    
Memphis

   @  New Orleans

 9:00 AM    
Cleveland

   @  Denver

 10:00 AM    
Dallas

   @  Phoenix

 10:00 AM    
Golden State

   @  LA

 11:00 AM
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2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：勇士VS快艇 11:00

愛爾達ELTA.TV：勇士VS快艇 11:00

🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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