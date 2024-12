我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋旻浩(右1)是WINNER成員之一。(圖/WINNER臉書)

▲宋旻浩當兵中跑去HIGH,抽菸喝酒、暴肥、全身刺青滿滿,跟螢光幕前的形象大不同。(圖/翻攝《Dispatch》)

「YG娛樂」男團WINNER成員宋旻浩日前爆出當兵態度不佳,被警方立案調查,若違規的話將「重新當兵」。狗仔《Dispatch》(簡稱:D社)今(27)日再公開宋旻浩服役期間,跑去DJ派對的「極樂世界」畫面,以及暴肥、全身充滿刺青的照片,完全看不出來他有「社交恐懼症」,不理解他為何能以此為由,被派到替代役上班。宋旻浩是透過「YG娛樂」舉辦的選秀節目《WIN: Who is next》選出,成為旗下的男團WINNER成員,曾是BIGBANG、2NE1的師弟,饒舌與創作功力一流,還拿過知名饒舌選秀《Show Me The Money 4》亞軍;綜藝表現也受大眾喜愛,知名代表作為《新西遊記》。回顧宋旻浩爭議始末,2023年3月24日當兵的他,預計本月23日退伍,卻在17日時被《Dispatch》踢爆在當兵期間「慣性請假」製造假打卡紀錄且「態度不佳」、服役中常常躺著玩遊戲,甚至還請假到夏威夷旅遊,長官甚至包庇表示「宋旻浩出國有獲得允許」,所屬公司「YG娛樂」則說藝人服役期間的細節無法確認,不過病假是合法且照規定請假,讓大眾聽傻眼。不僅如此,宋旻浩當兵前提出有社交恐懼症、恐慌症,所以以替代役身分入伍,於「麻浦住民便利設施」機構裡「最不顯眼的崗位」服務;但今天D社公開他的社交恐懼是「選擇性的」,同時曝光照片狠狠打臉宋旻浩。根據D社報導,「麻浦住民便利設施」相關人士透露宋旻浩的病假原因,包括社交恐懼症、恐慌障礙以及雙相情感障礙等,也因為他對人多的地方感到害怕,因此安排他在不易被人注意的停車事業部工作;可是在2023年8月服役期間,宋旻浩竟然跑去江原道高城和襄陽參加露營DJ派對,「宋旻浩的休閒活動明顯具有社交性,他在服役期間持續留著長髮,下身穿短褲,上身裸露,以光著上身的形象活躍於派對現場。」與兵務相關人士的說法,有極大落差。D社還公開宋旻浩「極樂世界」的暴肥照片,其中最引人注目的是身上刺青,他的左肩刺有「端正姿勢」,右肩則是「清澈精神」,腰部則刻有「PLAY BOY」。一位派對參加者就向D社透露:「宋旻浩喝酒、抽菸,盡情享受派對,完全看不出有社交恐懼或恐慌障礙的跡象。」所以記者就認為,宋旻浩的社交恐懼根本是「選擇性」的。此外,由於宋旻浩暴肥,有消息指出他在退役前,正積極參與「跑步團」的活動鍛鍊身體,一位「跑步團」成員向D社表示:「我們和宋旻浩一起參加團體馬拉松,他最近甚至完成20公里挑戰,全程跑下來瘦了很多。」其實宋旻浩退伍在即,正積極準備回歸樂壇,「麻浦住民便利設施」的相關人士也說:「他透過跑步減肥,並進行個人訓練來塑造體態。」不過宋旻浩當兵爭議已被警察立案調查,兵務廳於本月23日向麻浦警察署提出調查請求,目前宋旻浩已作為嫌疑人立案,警方預計將透過監視器、進出記錄、日誌、通訊定位以及設施職員的證詞等,全面調查其服役不力的嫌疑,若屬實違規,宋旻浩就得「重新當兵」。