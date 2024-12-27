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▲宋旻浩（右1）是WINNER成員之一。（圖／WINNER臉書）

▲宋旻浩當兵中跑去HIGH，抽菸喝酒、暴肥、全身刺青滿滿，跟螢光幕前的形象大不同。（圖／翻攝《Dispatch》）

「YG娛樂」男團WINNER成員宋旻浩日前爆出當兵態度不佳，被警方立案調查，若違規的話將「重新當兵」。狗仔《Dispatch》（簡稱：D社）今（27）日再公開宋旻浩服役期間，跑去DJ派對的「極樂世界」畫面，以及暴肥、全身充滿刺青的照片，完全看不出來他有「社交恐懼症」，不理解他為何能以此為由，被派到替代役上班。宋旻浩是透過「YG娛樂」舉辦的選秀節目《WIN: Who is next》選出，成為旗下的男團WINNER成員，曾是BIGBANG、2NE1的師弟，饒舌與創作功力一流，還拿過知名饒舌選秀《Show Me The Money 4》亞軍；綜藝表現也受大眾喜愛，知名代表作為《新西遊記》。回顧宋旻浩爭議始末，2023年3月24日當兵的他，預計本月23日退伍，卻在17日時被《Dispatch》踢爆在當兵期間「慣性請假」製造假打卡紀錄且「態度不佳」、服役中常常躺著玩遊戲，甚至還請假到夏威夷旅遊，長官甚至包庇表示「宋旻浩出國有獲得允許」，所屬公司「YG娛樂」則說藝人服役期間的細節無法確認，不過病假是合法且照規定請假，讓大眾聽傻眼。不僅如此，宋旻浩當兵前提出有社交恐懼症、恐慌症，所以以替代役身分入伍，於「麻浦住民便利設施」機構裡「最不顯眼的崗位」服務；但今天D社公開他的社交恐懼是「選擇性的」，同時曝光照片狠狠打臉宋旻浩。根據D社報導，「麻浦住民便利設施」相關人士透露宋旻浩的病假原因，包括社交恐懼症、恐慌障礙以及雙相情感障礙等，也因為他對人多的地方感到害怕，因此安排他在不易被人注意的停車事業部工作；可是在2023年8月服役期間，宋旻浩竟然跑去江原道高城和襄陽參加露營DJ派對，「宋旻浩的休閒活動明顯具有社交性，他在服役期間持續留著長髮，下身穿短褲，上身裸露，以光著上身的形象活躍於派對現場。」與兵務相關人士的說法，有極大落差。D社還公開宋旻浩「極樂世界」的暴肥照片，其中最引人注目的是身上刺青，他的左肩刺有「端正姿勢」，右肩則是「清澈精神」，腰部則刻有「PLAY BOY」。一位派對參加者就向D社透露：「宋旻浩喝酒、抽菸，盡情享受派對，完全看不出有社交恐懼或恐慌障礙的跡象。」所以記者就認為，宋旻浩的社交恐懼根本是「選擇性」的。此外，由於宋旻浩暴肥，有消息指出他在退役前，正積極參與「跑步團」的活動鍛鍊身體，一位「跑步團」成員向D社表示：「我們和宋旻浩一起參加團體馬拉松，他最近甚至完成20公里挑戰，全程跑下來瘦了很多。」其實宋旻浩退伍在即，正積極準備回歸樂壇，「麻浦住民便利設施」的相關人士也說：「他透過跑步減肥，並進行個人訓練來塑造體態。」不過宋旻浩當兵爭議已被警察立案調查，兵務廳於本月23日向麻浦警察署提出調查請求，目前宋旻浩已作為嫌疑人立案，警方預計將透過監視器、進出記錄、日誌、通訊定位以及設施職員的證詞等，全面調查其服役不力的嫌疑，若屬實違規，宋旻浩就得「重新當兵」。