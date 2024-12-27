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Netflix熱門韓國影集《魷魚遊戲2》昨（26）日正式開播，第一季的爆紅讓《魷魚遊戲2》未播即轟動，然而，《魷魚遊戲2》上架後評價不如預期，韓國相關企業的股價在27日齊聲跳水，男主角李政宰擔任大股東的電影發行商與行銷公司「Artist Unite」最慘，股價單日暴跌30％，達到跌停限制。根據《彭博社》報導，《魷魚遊戲2》首播成績「並不完美」，導致相關的韓國公司股價27日大幅下跌，除了「Artist Unite」暴跌30％外，持有Artist United股權的「Wysiwyg Studio」股價也大跌逾25％，Netflix在韓國的合作夥伴「Dexter Studios」股價同樣崩跌24％。由於《魷魚遊戲》首季2021年在全球取得巨大成功，成為第一個獲得艾美獎最佳戲劇提名的外語節目，許多投資人預期《魷魚遊戲2》也能掀起轟動，讓相關公司受益，在《魷魚遊戲2》開播前即搶買相關公司股票，推動股價在開播前已上漲一波，等到劇集真正上架發現口碑不如預期後，投資人又迅速停損拋售，造成單日股價大逃殺。《魷魚遊戲2》開播後口碑不一，《紐約時報》劇評指出，《魷魚遊戲2》擁有更大的企圖心，想讓故事規模升級但缺乏相應的執行力，沒能達成目標，敘事停滯不前。《魷魚遊戲》第3季將在2025年上映。