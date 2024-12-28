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Kawhi Leonard回歸近了！洛杉磯快艇球星「可愛」Kawhi Leonard，由於上季的膝蓋傷勢影響，開季至今還未出賽過，在11日首度參與球隊練球，不過正式回歸球場的時間仍是未知數。Kawhi Leonard在上季的季後賽因傷缺戰後，不僅缺席了8月的巴黎奧運，直到本季的前30場比賽，也都未能出賽。不過有《ESPN》報導在當時指出，若沒有受到其他影響Kawhi Leonard有望在2週內重返比賽，在缺少主力大將的狀況下，