Kawhi Leonard回歸近了！洛杉磯快艇球星「可愛」Kawhi Leonard，由於上季的膝蓋傷勢影響，開季至今還未出賽過，在11日首度參與球隊練球，不過正式回歸球場的時間仍是未知數。直到今（28）日，美國媒體《The Athletic》報導指出，Kawhi Leonard終於即將回歸，且時間將訂在台灣時間1月5日交手亞特蘭大老鷹的比賽，屆時將是他本季的首戰。
完全康復才上場 終將迎本季初亮相
Kawhi Leonard在上季的季後賽因傷缺戰後，不僅缺席了8月的巴黎奧運，直到本季的前30場比賽，也都未能出賽。雖然近日已經參與球隊練球，但總教練Tyronn Lue指出，會讓他康復到100%的狀態才會出賽，換言之，仍無法確定回歸賽場的時間。
不過有《ESPN》報導在當時指出，若沒有受到其他影響Kawhi Leonard有望在2週內重返比賽，而今日也終於傳出好消息，媒體《The Athletic》的記者Law Murray指出，Kawhi Leonard復出在即，且預計在1月5日對陣老鷹的比賽，迎來本季個人的首度亮相。
在缺少主力大將的狀況下，快艇靠著James Harden領軍，仍拿下17勝12敗位居西部第7名，維持在中段班水準，倘若Kawhi Leonard健康回歸，並且能維持穩定出賽，或許有望將戰績有所提升。
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Kawhi Leonard在上季的季後賽因傷缺戰後，不僅缺席了8月的巴黎奧運，直到本季的前30場比賽，也都未能出賽。雖然近日已經參與球隊練球，但總教練Tyronn Lue指出，會讓他康復到100%的狀態才會出賽，換言之，仍無法確定回歸賽場的時間。
不過有《ESPN》報導在當時指出，若沒有受到其他影響Kawhi Leonard有望在2週內重返比賽，而今日也終於傳出好消息，媒體《The Athletic》的記者Law Murray指出，Kawhi Leonard復出在即，且預計在1月5日對陣老鷹的比賽，迎來本季個人的首度亮相。
在缺少主力大將的狀況下，快艇靠著James Harden領軍，仍拿下17勝12敗位居西部第7名，維持在中段班水準，倘若Kawhi Leonard健康回歸，並且能維持穩定出賽，或許有望將戰績有所提升。