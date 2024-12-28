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▲Sabrina胡恂舞分享這次專場名稱的由來。（圖／Legacy提供）

千禧世代音樂人Sabrina胡恂舞日前推出新歌〈路邊的野花〉，火速擠進YouTube音樂影片排行榜，現在再宣布好消息，她明年即將首登Legacy都市女聲舞台開專場演唱會，在2月8日和2月15日於台北、台中Legacy舉行。門票開賣後造成搶購風潮，吸引大批粉絲留言：「台北台中都好想去！」、「去爆啊！終於又要見面了！」她也透露，這次演唱會上一定會帶來許多未公開的新曲，也有神祕嘉賓登場，要大家敬請期待！首次加入都市女聲系列，Sabrina坦言心情激動不已，「這次Legacy舞台完全屬於我，對我來說是一個重要的里程碑。」她很榮幸能成為都市女聲的一員，也認為自己是屬於比較流行與Band Sound的都市女生。而最能代表都市女聲系列的一首歌，她興奮分享是〈台北台中〉，想起都市就會聯想到這首歌，曲風也與都市女聲的概念十分契合。此次專場演出的名稱為「Shhh….head down and close your eyes.」，靈感來自於她高中時期的熱音社經歷，Sabrina分享，「低頭閉眼」是高中熱音社的一個傳統，當學長姐進行重要說明時，會要求大家低頭閉眼，這種形式帶有一種嚴肅且神祕的感覺，也呼應了她希望這次演唱會能給觀眾帶來的氛圍。關於此次專場演出的內容，Sabrina分享，「發行過的歌曲一定會演唱，像是近期發行的新單曲〈路邊的野花〉。」而這首單曲發行不到一週，創下YouTube音樂影片排行榜15名的佳績。另外，她也將在專場率先公開多首尚未發表的新歌，這些歌曲將收錄於明年計劃推出的首張專輯中，更透露專場將邀請神祕嘉賓，「這位嘉賓是我的好朋友，至於具體是誰，還請大家到現場揭曉。」