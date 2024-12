我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sabrina胡恂舞分享這次專場名稱的由來。(圖/Legacy提供)

千禧世代音樂人Sabrina胡恂舞日前推出新歌〈路邊的野花〉,火速擠進YouTube音樂影片排行榜,現在再宣布好消息,她明年即將首登Legacy都市女聲舞台開專場演唱會,在2月8日和2月15日於台北、台中Legacy舉行。門票開賣後造成搶購風潮,吸引大批粉絲留言:「台北台中都好想去!」、「去爆啊!終於又要見面了!」她也透露,這次演唱會上一定會帶來許多未公開的新曲,也有神祕嘉賓登場,要大家敬請期待!首次加入都市女聲系列,Sabrina坦言心情激動不已,「這次Legacy舞台完全屬於我,對我來說是一個重要的里程碑。」她很榮幸能成為都市女聲的一員,也認為自己是屬於比較流行與Band Sound的都市女生。而最能代表都市女聲系列的一首歌,她興奮分享是〈台北台中〉,想起都市就會聯想到這首歌,曲風也與都市女聲的概念十分契合。此次專場演出的名稱為「Shhh….head down and close your eyes.」,靈感來自於她高中時期的熱音社經歷,Sabrina分享,「低頭閉眼」是高中熱音社的一個傳統,當學長姐進行重要說明時,會要求大家低頭閉眼,這種形式帶有一種嚴肅且神祕的感覺,也呼應了她希望這次演唱會能給觀眾帶來的氛圍。關於此次專場演出的內容,Sabrina分享,「發行過的歌曲一定會演唱,像是近期發行的新單曲〈路邊的野花〉。」而這首單曲發行不到一週,創下YouTube音樂影片排行榜15名的佳績。另外,她也將在專場率先公開多首尚未發表的新歌,這些歌曲將收錄於明年計劃推出的首張專輯中,更透露專場將邀請神祕嘉賓,「這位嘉賓是我的好朋友,至於具體是誰,還請大家到現場揭曉。」