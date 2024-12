我是廣告 請繼續往下閱讀

迎接新年到來,不僅信用卡最新權益相繼出爐,銀行也陸續公布數位帳戶最新優惠,其中聯邦銀行存款方案優利限額大升級,新戶除新台幣活儲年息最高10%,限額也提高至15萬元,單月領息最高1250元,半年活動期間存好存滿,新戶最高領息3750元,舊戶最高年息也有4%,半年最高領息3000元。想存外幣也有優惠,美元定存年息最高8%。聯邦銀行New New Bank數位帳戶主打「台幣高利活儲」,根據最新公布的2025年上半年優惠方案,自明年1月1日至6月30日止開戶,新戶最高可享1個月限額15萬元內,新台幣高利活儲年利率10%的優惠(開戶當月21日至次月20日),單月領息最高1250元。針對老朋友也推出全新會員分級制度,自明年1月20日至7月20日止,舊戶(初級會員)免解任務即享限額15萬元內活儲年利率2%優惠;1至6月任1月份完成信用卡、證券、信託或貸款任一指定任務,當月還能升級為「金級會員」,當期利息結算最高享活儲年利率4%優利,只要存滿15萬元單月即可領息500元。也就是說,這次高利活儲專案升級優惠對新舊戶都有利,半年活動期間存好存滿,新戶最高領息3750元, 包括首月1250元及第2至6個月2500元,而舊戶最高領息3000元(每月500元×6個月)。除了台幣活儲高利優惠外,還提供美金、日幣等12種外幣換匯服務,結購結售再享加減碼優惠,哈日族不必再擔心錯過日幣甜甜價,只要打開手機就能輕鬆開搶,更提供一站式理財服務,美金換匯新資金享「美金定存1個月期年利率8%」限額專案,從明年1月2日上午9時至6月30日下午3時30分為止,起息100美元,讓小資族也能輕鬆上車。同時,聯邦數位帳戶新戶自明年1月1日至6月30日止開戶的存戶,只要設定聯邦信用卡自動扣繳帳戶,即可享「全卡別」國內一般消費5%加碼回饋(符合資格後至次月起算3個月內上限1500元,正附卡合併計算),吉鶴卡、賴點卡、微風卡及幸福M卡等卡片原始回饋,還可疊加使用。針對18至25歲喜愛使用金融卡消費的青年朋友,自明年1月2日至3月31日止,使用New New Bank VISA金融卡消費,不限消費通路可享18%回饋,每月回饋上限最高新台幣100元,此外,到萊爾富消費再享額外5%現折、無上限,輕鬆省荷包;換言之,只要於活動期間持New New Bank VISA金融卡到萊爾富消費,最高可享23%高額回饋。