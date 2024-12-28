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迎接新年到來，不僅信用卡最新權益相繼出爐，銀行也陸續公布數位帳戶最新優惠，其中聯邦銀行存款方案優利限額大升級，新戶除新台幣活儲年息最高10%，限額也提高至15萬元，單月領息最高1250元，半年活動期間存好存滿，新戶最高領息3750元，舊戶最高年息也有4%，半年最高領息3000元。想存外幣也有優惠，美元定存年息最高8%。聯邦銀行New New Bank數位帳戶主打「台幣高利活儲」，根據最新公布的2025年上半年優惠方案，自明年1月1日至6月30日止開戶，新戶最高可享1個月限額15萬元內，新台幣高利活儲年利率10%的優惠（開戶當月21日至次月20日），單月領息最高1250元。針對老朋友也推出全新會員分級制度，自明年1月20日至7月20日止，舊戶（初級會員）免解任務即享限額15萬元內活儲年利率2%優惠；1至6月任1月份完成信用卡、證券、信託或貸款任一指定任務，當月還能升級為「金級會員」，當期利息結算最高享活儲年利率4%優利，只要存滿15萬元單月即可領息500元。也就是說，這次高利活儲專案升級優惠對新舊戶都有利，半年活動期間存好存滿，新戶最高領息3750元， 包括首月1250元及第2至6個月2500元，而舊戶最高領息3000元（每月500元×6個月）。除了台幣活儲高利優惠外，還提供美金、日幣等12種外幣換匯服務，結購結售再享加減碼優惠，哈日族不必再擔心錯過日幣甜甜價，只要打開手機就能輕鬆開搶，更提供一站式理財服務，美金換匯新資金享「美金定存１個月期年利率8%」限額專案，從明年1月2日上午9時至6月30日下午3時30分為止，起息100美元，讓小資族也能輕鬆上車。同時，聯邦數位帳戶新戶自明年1月1日至6月30日止開戶的存戶，只要設定聯邦信用卡自動扣繳帳戶，即可享「全卡別」國內一般消費5%加碼回饋（符合資格後至次月起算3個月內上限1500元，正附卡合併計算），吉鶴卡、賴點卡、微風卡及幸福M卡等卡片原始回饋，還可疊加使用。針對18至25歲喜愛使用金融卡消費的青年朋友，自明年1月2日至3月31日止，使用New New Bank VISA金融卡消費，不限消費通路可享18%回饋，每月回饋上限最高新台幣100元，此外，到萊爾富消費再享額外5%現折、無上限，輕鬆省荷包；換言之，只要於活動期間持New New Bank VISA金融卡到萊爾富消費，最高可享23%高額回饋。