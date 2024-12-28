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▲宋仲基透露，被妻子大罵之後，讓他意識到做人的基本禮貌。（圖／hellochoihwajung YouTube）

宋仲基近來宣傳電影《波哥大：最後的機會之地》，上了不少節目接受訪問，不時也會分享到和英國籍妻子凱蒂和一雙兒女的日常生活。他近日就分享，雖然凱蒂是外國人，不過比起他更加注重禮節，像是先前經紀人拿東西給他，不過他因為行程耽誤，導致經紀人等了20分鐘，凱蒂竟氣得大罵，「你算什麼東西啊？」讓他不禁回想起做人的基本。宋仲基近期上YouTube頻道節目《你好，我是崔化精》分享家庭生活，表示老婆和小孩目前都在義大利羅馬生活，他如果沒有行程，都會和妻小住在一起，最近因為工作緣故，所以大多時間都留在韓國。他也提到，自己在學習義大利文，老婆也在學習韓文，但對方的語言能力比他想像中還好，還會對婆婆說「媽媽，吃飯了」，雖然語法不完美但很可愛。宋仲基也說，雖然自己是韓國人，不過老婆比他還要更注重禮節，所以他常常被罵，像是之前經紀人有東西要拿給他，就特別跑到他家，但由於他當下還有其他事情，所以耽擱了20分鐘，經紀人和他聊了幾句就走了，凱蒂當下便大罵，「你算什麼東西啊，讓別人這樣等你？」他當下隨即被對方點醒，注意到做人的基本禮儀。而現在已經有一雙兒女的宋仲基，在女兒誕生之後也坦言自己變得不一樣了，完全成為「女兒傻瓜」，近來宣傳電影之際，他還忍不住拿出女兒的照片向在場記者炫耀，表示抱女兒和抱兒子的感覺完全不一樣，更笑說女兒的五官像是洋娃娃一樣漂亮，「雖然有點誇張，但真的會變成這樣，真的非常想要炫耀！」