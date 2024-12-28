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▲海洋委員會主任委員管碧玲(左)致贈「如魚得水」石雕，給國家海洋研究院院長陳建宏(右)，以感謝其在海洋科學研究的重要貢獻。(圖／海洋委員會提供)

國家海洋研究院院長陳建宏獲一等海研獎章，於27日，在海洋委員會會議室，接受海洋委員會主任委員管碧玲頒授一等海研專業獎章，以彰顯其任職期間，在海洋科研及科普領域的卓越貢獻，並致贈「如魚得水」石雕，以感謝陳建宏院長在海洋科學研究的重要貢獻，也寓意其於114年1月1日重返台灣海洋大學任教作育英才，如魚得水、大展長才。海洋委員會主任委員管碧玲表示，國家海洋研究院院長陳建宏是於109年9月1日自台灣海洋大學借調至國家海洋研究院擔任副院長，並於111年6月30日調陞院長，在院服務長達4年，以其高度的專業能力與務實的領導風格，帶領團隊執行多項海洋研究與發展計畫，並發展出保護國人在海域遊憩安全的「GoOcean APP」，以及「建構海洋素養典範國家」、「NODASS諾大師競賽」等，這些開創性的科研知識與社會溝通施政，不僅提升了海洋科學的社會參與度，更為國家海洋研究院留下了寶貴的社會資產。管碧玲說，國家海洋研究院院長陳建宏更積極推動海洋科學研究國際化，督導與國內外13個研究機構簽署合作備忘錄，並參與國際氣候及海洋風險脆弱性評估倡議，成功建立國際合作平台，為我國的海洋政策研究發展奠定框架基礎。國家海洋研究院院長陳建宏指出，他在國家海洋研究院服務期間，受到各級長官指導與啟發，參加許多里程碑工作，如推動建立船模實驗室、建造調查船，以及首度參加北極北冰洋探勘等，這些均豐富他的職涯經歷與增添人生價值。管碧玲除頒授一等海研專業獎章，給國家海洋研究院院長陳建宏外，並致贈陳建宏院長「如魚得水」石雕，以感謝其在海洋科學研究的重要貢獻，也寓意重返教職作育英才，如魚得水、大展長才。管碧玲並說，一等海研專業獎章是對陳建宏院長多年來辛勤付出的最佳肯定，也是對國家海洋研究院整體團隊努力的讚揚。未來期待陳建宏院長繼續以專業與熱忱，為我國的海洋研究事務發展再創高峰。