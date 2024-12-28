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▲高雄市政府副秘書長王啟川(站立者)致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲經濟部產業園區管理局組長林怡妏(站立者)在環境影響評估說明會進行簡報。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局27日晚間，在高雄市小港區大林蒲活動中心，舉辦產業園區管理局新材料循環產業園區設置計畫的環境影響評估說明會，經濟部部長郭智輝親上火線說明，在傾聽與會民眾意見後，將接續啟動環境影響評估相關法定程序，預計於115年年底，完成新材料循環產業園區核定設置作業，期促進區域經濟繁榮。經濟部產業園區管理局新材料循環產業園區設置計畫的環境影響評估說明會，是由經濟部部長郭智輝主持，經濟部次長何晉滄、產業園區管理局局長楊伯耕、副局長劉繼傳、曾琡芬、組長林怡妏、高雄市政府副秘書長王啟川、立法委員賴瑞隆，以及小港區大林蒲地區居民與會。經濟部部長郭智輝表示，經濟部辦理產業園區管理局新材料循環產業園區設置計畫環評作業，已於今(113)年10月上網公開，並於12月27日召開該案第2階段環境影響評估公開說明會。郭智輝說，產業園區管理局新材料循環產業園區是產業轉型的重要一環，是國家未來邁向永續發展的具體實踐，而建立循環經濟示範園區，促進區域經濟的繁榮，使發展與生態共存共榮，這些目標都需要中央及地方攜手合作，同時凝聚社會各界共識。郭智輝並說，針對中油辦理洲際液化天然氣接收站七接計畫，長期供氣管線部分，經濟部將就此案園區申設作業，與中油公司持續視遷村狀況滾動檢討相關期程，以避免影響大林蒲地區居民的生活及健康，未來將會朝此目標努力，並密切與環境部及高雄市政府持續溝通聯繫，以有效加速推動新材料循環產業園區設置作業。高雄市政府副秘書長王啟川指出，高雄市政府配合產業園區管理局大林蒲遷村調查進度，及接續辦理新材料循環園區環評作業，均持續溝通聯繫，以有效加速推動新材料循環產業園區設置作業。經濟部產業園區管理局組長林怡妏在環境影響評估說明會進行簡報說，產業園區管理局配合高雄市政府大林蒲遷村調查結果，經濟部也會持續加速辦理園區設置作業，並將繼續與高雄市政府等單位共同努力，積極協調、排解地方疑慮，化解當地民眾及相關權益人之疑慮，以推動高雄地區產業創新，並維護生活環境品質。